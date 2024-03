Na rynku pojawiła się właśnie mocna konkurencja dla Xiaomi 13T i Samsungów ze średniej półki cenowej. Nowe telefony realme są piękne, a wyposażenie jest (niemal) kompletne.

Niedawno odbyła się premiera dwóch nowych smartfonów chińskiej marki, która coraz śmielej rozpycha się na polskim rynku. Należące do średniej półki cenowej realme 12 Pro 5G i realme 12 Pro+ 5G możemy pochwalić za naprawdę wiele zalet. Czy są natomiast jakieś wady?

Premiera realme 12 Pro 5G z potrójnym aparatem i pięknym designem

Już w poprzedniej generacji realme reklamowało “jedenastkę” jako fotograficzny smartfon w przystępnej cenie. Tym razem jest jeszcze lepiej. Oba nowe modele z serii realme 12 Pro 5G mają potrójny aparat. Nie znajdziemy w nim “zaślepek”, jak czujniki głębi, czy obiektyw do zdjęć makro.

W realme 12 Pro mamy 50-megapikselowy aparat główny z jasnym obiektywem i optyczną stabilizacją obrazu. Do tego jest też obiektyw z szerokim polem widzenia 112 stopni i matrycą 8 MP, a także teleobiektyw. Oferuje 2-krotne zbliżenie optyczne, co powinno sprawdzić się idealnie przy portretach. Przednia kamerka ma natomiast 16 MP.

Za wydajność realme 12 Pro odpowiada nowoczesny procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. W Polsce kupimy wersję z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane (bez opcji rozszerzenia kartą pamięci). Producent oferuje też odmiany z 8 GB, a pamięć może mieć także 128 lub 512 GB. Wersja 12+256 GB wydaje się jednak optymalnym wyborem.

Nie sposób nie docenić wyglądu realme 12 Pro 5G. Obudowa, która została uszczelniona (IP65) ma plecki wykończone imitacją skóry. Wrażenie robią też kontrastujące dekoracje i duża, okrągła wyspa aparatów. Duża jest też bateria - ma pojemność 5000 mAh i szybkie ładowanie 67 W. Napełnimy ją do połowy w zaledwie 19 minut.

Nowy realme 12 Pro 5G ma ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Jego rozdzielczość to FullHD+, natomiast maksymalna jasność nie imponuje. To 800 nitów (HBM) i 950 nitów w szczycie. Konkurencja pod tym względem oferuje więcej. Często też potrafi zapewnić lepszy stopień wodoszczelności. To dwie wady, jakie znalazłem w specyfikacji realme 12 Pro, no chyba, że ktoś potrzebuje też wejścia na kartę pamięci. Wtedy będą trzy - choć to raczej wyjątkowo drobne niedostatki.

Co potrafi realme 12 Pro+ 5G?

Poprzednik (realme 11 Pro+) mógł się pochwalić ogromną matrycą 200 MP. Tam nie było jednak aparatu ze zbliżeniem optycznym, realme proponowało więc “zoom matrycowy”, możliwy przy tak dużym sensorze. Teraz realme 12 Pro+ ma natomiast obiektyw peryskopowy z 3-krotnym zbliżeniem optycznym (matryca 64 MP). Producent zdecydował się więc na 50-megapikselową matrycę Sony IMX890 w obiektywie głównym.

Nie bez powodu wspomniałem tu o modelu sensora. To bardzo ceniona matryca, będąca gwarantem świetnej jakości zdjęć. Wystarczy zresztą spojrzeć na inne telefony z takim aparatem - Nothing Phone 2, OnePlus 12R, OnePlus 11, czy ASUS ROG Phone 8 Pro. To najnowsze smartfony z naprawdę wysokiej półki.

Kolejna zmiana w stosunku do wersji “bez plusa” dotyczy procesora. W realme 12 Pro+ 5G many Snapdragona 7s Gen 2. U nas smartfon jest do kupienia w wersji z 12 GB RAM i pamięcią 512 GB.

Ile kosztują nowe smartfony realme 12 Pro?

Cena nowych smartfonów realme jest o wiele niższa, niż w przypadku flagowców. Dla wielu użytkowników mogą być jednak ciekawą alternatywą dla topowych modeli za 4-5 tysięcy. realme 12 Pro 5G 12/256 GB wyceniono na 1999 złotych. realme 12 Pro+ 5G 12/512 GB kosztuje natomiast 2499 złotych.

W tej cenie konkurentem mogą być całkiem podobne pod względem specyfikacji modele Xiaomi 13T i 13T Pro, czy nadchodzący Samsung Galaxy A55 5G.

W obu nowych realme znajdziemy Androida 14 z nakładką producenta. Mają też głośniki stereo, NFC, dźwięk Dolby Atmos, czy nowoczesne Wi-Fi 6.