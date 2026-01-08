OPPO przejmuje markę realme. Co to oznacza dla klientów?

Trwa restrukturyzacja firm pozostałych po rozpadzie chińskiego koncernu BBK Electronics. Tym razem na celowniku znalazła się marka realme.

Marka realme zostaje właśnie wchłonięta przez OPPO. Co de facto oznacza dla niej powrót do korzeni.

Firma realme powstała w 2018 roku. Początkowo była budżetową submarką OPPO, ale już po kilku miesiącach została od firmy-matki odłączona, dążąc w kolejnych latach do jak największej samodzielności. Gdy w 2022 roku ówczesny CEO realme - Madhav Sheth - udzielił mi wywiadu, na moje pytanie o powiązania nazwał OPPO "jednym z inwestorów".

Przez lata firmy realme, OPPO, OnePlus i vivo były częścią większej grupy kapitałowej BBK Electronics, ale ta została rozwiązana w 2023 roku.

Co dalej z klientami realme?

Z raportu agencji Reuters wynika, że mowa jedynie o zmianach strukturalnych, którym celem jest "połączenie zasobów i obniżenie kosztów". Zresztą w praktyce obie firmy już wcześniej współdzieliły m.in. łańcuch dostaw, więc jest spora szansa, że dla klienta końcowego zmiany będą nieodczuwalne.

"Stawiając na ściślejszą współpracę operacyjną i lepsze wykorzystanie zasobów, realme ponownie łączy swoje siły operacyjne z OPPO. Wspólne działania realme, OPPO i OnePlus pozwolą nam oferować globalnym odbiorcom jeszcze bardziej innowacyjne, unikalne produkty oraz wyższy standard zintegrowanych usług" - tak zmianę skomentował Tomasz Nowicki, Senior PR Manager w realme Polska.

Struktura byłych marek BBK Electronics

Oczywiście nie można wykluczyć, że - choć to tylko moje spekulacje - długofalowo nowy właściciel zacznie mocniej ingerować w strategię, portfolio i pozycjonowanie marki realme. Wcześniej taką drogę przeszedł OnePlus, który po wchłonięciu utracił chociażby aparaty brandowane przez Hasselblada na rzecz OPPO, które najpewniej chciało w ten sposób zwiększyć dystans dzielący flagowce obu marek.

Dla OPPO zmiana potencjalnie przełoży się też na zagrzanie wysokiej pozycji w rankingach sprzedaży. W kolejnych kwartałach firma z reguły rywalizuje z vivo i grupą Transsion o miejsca 4-6, ale po zsumowaniu dostaw z realme firma ma szansę zagościć na czwartej pozycji na dłużej.