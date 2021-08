Nie przyzwyczailiście się jeszcze do tego, że Epic Games Store co tydzień serwuje darmowe gry? W takim razie przypominamy, że można poszerzyć swoją kolekcję o kolejną z nich.

Rebel Galaxy do pobrania na Epic Games Store

Przez kilka tygodni Epic Games Store okazywał się nawet ponadprzeciętnie hojny, ponieważ udostępniane były po dwie darmowe gry. Przez ostatnie 7 dni można było cieszyć się z A Plague Tale: Innocence oraz Minit, teraz natomiast zarządzający sklepem zdecydowali się na jedną darmową grę i jednocześnie przynoszącą zupełnie inne klimaty - Rebel Galaxy.

Jeśli nie kojarzycie to od razu przybliżamy, o jakim tytule mowa. Rebel Galaxy debiutował w 2015 roku. Pod względem gatunkowym mamy do czynienia z dość rozbudowanym połączeniem gry akcji, RPG i strategii. Do roboty jest tu naprawdę sporo, trzeba nastawić się na konieczność walk, eksploracji, odkryć, handlu oraz umiejętnych negocjacji. No i chyba najważniejsze, wszystko rozgrywa się w kosmosie.

Rebel Galaxy to pierwsza gra w dorobku studia Double Damage Games. Jeśli spojrzeć na jej przyjęcie, to naprawdę solidna produkcja. Średnia ocen dobiła do 75% (dane za metacritic). Co ważne, nie tylko wśród graczy, ale również wedle graczy. Zainteresowani? Promocja obowiązuje do 19 sierpnia do godziny 17:00.

W przyszłym tygodniu znów dwie darmowe gry

Jeśli jesteście nieco rozczarowani faktem, iż tym razem padło tylko na jedną grę, to taki stan rzeczy nie potrwa długo. W przyszłym tygodniu na Epic Games Store znów mają pojawić się bowiem dwie gry do zgarnięcia za darmo.

Na co można będzie liczyć? Zarządzający sklepem nie robią z tego tajemnicy, chodzi o ciekawą strzelankę Void Bastards oraz coś głównie dla nieco młodszych graczy, a mianowicie platformówkę Yooka-Laylee.

