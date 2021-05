Nie milion dolarów za jedną noc z cudzą żoną, ale 200 mionów dolarów za kilka gier na wyłączność Epic Games Store. Propozycja padła, ale chyba nic z tego nie będzie.

200 milionów dolarów za kilka gier na wyłączność Epic Games Store

Toczący się przed sądem spór pomiędzy Apple i Epic Games okazuje się kopalnią niezwykle ciekawych doniesień. Ujawniane na potrzeby procesu dokumenty zasugerowały między innymi to, że Dead Island 2 i Saints Row 5 w wersjach na PC mogą pojawić się tylko w Epic Games Store. Gdyby wypaliły wszystkie plany, to w sklepie zobaczylibyśmy zdecydowanie więcej gier mających przyciągać sympatyków grania na tej platformie.

Wiele wskazuje na to, że Epic zaoferowało Sony 200 milionów dolarów za dostarczenie 4-6 gier na PC i potrzeby wspomnianego Epic Games Store. Tak przynajmniej może się wydawać, bo pokazany zapis nie jest do końca jasny, być może ostatecznie chodziłoby o 200 milionów dolarów za każdą z gier. Przy zapędach Epic wcale nie okazałoby się to nierealne.

Tytuły na wyłączność pożądane przez Epic

Tyle tylko, że Sony raczej z tej oferty nie skorzystało, chociaż brak jakichkolwiek doniesień co do podobnego scenariusza to póki co jedyne potwierdzenie. Jeśli zatem liczycie na hity od Sony w Epic Games Store, to jakąś nadzieję wciąż można żywić.

W ostatnim czasie Sony zdecydowało się otworzyć na PC, wydało na tę platformę Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn, a lada dzień pojawi się na niej również Days Gone. Nie ogranicza się jednak do jednego sklepu.

Póki co Epic Games Store generuje duże straty. To pokłosie agresywnej strategii w pozyskiwaniu nowych graczy, zdecydowano się w tym celu między innymi na systematyczne rozdawanie darmowych gier oraz pozyskiwanie gier na wyłączność. Kwoty mogą robić wrażenie. W pierwszych dziewięciu miesiącach działalności sklepu rozdawane gratisy kosztowały 11,6 miliona dolarów.

Ostatnio pojawiły się też inne ciekawe dane związane z finansami. Na zarezerwowanie Borderlands 3 dla Epic Games Store wydano z kolei 115 mld dolarów, a mówimy przecież o wyłączności jedynie na pół roku.

Robi wrażenie? Wyniki sprzedaży gry dość jasno pokazują, że akurat to przyniosło Epic zyski. Wydaje się, że podwójne, bo poza pieniędzmi trzeba mieć na względzie przyciąganie graczy do Epic Games Store. Z tego względu niektórzy mówią, że sklep nie przynosi strat, ale póki co Epic w niego mądrze inwestuje.

