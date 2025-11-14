Red Dead Redemption zmierza na nowe platformy. Zagrasz nawet na smartfonie

Rockstar zapowiedział nowy remaster gry Red Dead Redemption. Odświeżony hit z 2010 roku dostępny będzie na praktycznie wszystkich popularnych platformach.

Według oficjalnych zapowiedzi, RDR trafi na platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Android oraz iOS już 2 grudnia. Dotychczas na najnowszych konsolach gra była dostępna jedynie w ramach kompatybilności wstecznej.

Dla obecnych posiadaczy Rockstar przygotował darmowe aktualizacje. Oprócz tego Red Dead Redemption będzie dostępny bez dodatkowych opłat w abonamentach GTA+ (PS5 i Xbox Series), PlayStation Plus (PS5) i Netflix (iOS i Android).

Red Dead Redemption powraca. Co nowego?

Oprócz rozszerzania dostępności o nowe platformy (w tym po raz pierwszy smartfony), Rockstar obiecuje ulepszenia wykorzystujące wyższą moc obliczeniową nowych konsol:

PS5 i Xbox Series - ulepszenia graficzne, 60 kl/s, rozdzielczość do 4K i HDR;

Nintendo Switch 2 - ulepszenia graficzne, 60 kl/s, "wysoka rozdzielczość", HDR i DLSS.

Nowe wydanie zawierać będzie pełną zawartość edycji Game of the Year oraz dodatek Undead Nightmare. Rockstar nie podał listy języków, ale reedycje z 2023 i 2024 roku zawierały już polskie napisy, więc można oczekiwać, że najnowsza wersja otrzyma spolszczenie.

Wielu graczy rozpoczęło przygodę z tą serią od Red Dead Redemption 2. Dobra wiadomość jest taka, że był to prequel, więc Red Dead Redemption jest bezpośrednią kontynuacją wydarzeń przedstawionych w "dwójce".