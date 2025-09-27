Rockstar zapowiada. Platforma do modów do GTA 6 przed premierą GTA 6

Rockstar planuje uruchomienie Project ROME, platformy modów dla GTA 6, która umożliwi graczom tworzenie własnych treści. Internauci komentują, że gra w ten sposób upodobni się momentami do Robloxa.

Rockstar Games przygotowuje się do premiery GTA 6, która według branżowych doniesień ma być jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie gier w 2026 r. Ze względu na to, że nad grą pracowano ponad dekadę, niektórzy również uważają, że premiera GTA 6 będzie najważniejszym wydarzeniem w świecie gier lat dwudziestych XXI wieku.

Specjalną nowością ma być Project ROME – platforma pozwalająca graczom na tworzenie i udostępnianie własnych modyfikacji.

Project ROME – nowe możliwości dla społeczności GTA 6

Według informacji przekazanych przez Tech4Gamers, Project ROME (Rockstar Online Modding Engine) ma przekształcić GTA 6 w rozbudowaną platformę, wykraczającą poza tradycyjną rozgrywkę. Celem jest stworzenie środowiska przypominającego Roblox, ale skierowanego do dorosłych użytkowników.

Twórcy planują umożliwić graczom projektowanie własnych trybów gry i doświadczeń, podobnie jak w trybie Creative w Fortnite. Takie rozwiązanie ma wydłużyć żywotność gry i przyciągnąć nowych odbiorców.

Tech4Gamers ocenia, że jest to ważny dodatek do gry, ponieważ modyfikacje znacznie ulepszają gry wideo, pozwalając graczom dostosować je do swoich potrzeb. Różni gracze tworzą różne doświadczenia, przyczyniając się do długowieczności gry.

Współpraca z twórcami i nowe źródła dochodu

Jak podaje Tech4Gamers, Rockstar już prowadzi rozmowy z doświadczonymi twórcami treści, by lepiej dopasować platformę do potrzeb społeczności. Dotychczas mody do GTA 5 powstawały głównie dzięki zewnętrznym narzędziom, takim jak FiveM. Teraz Rockstar zamierza oficjalnie wspierać ten segment.

Wprowadzenie Project ROME może jednak oznaczać więcej mikropłatności. Rockstar, inwestując miliardy dolarów w produkcję GTA 6, będzie dążyć do stałego generowania przychodów. Jednocześnie platforma otworzy nowe możliwości zarobkowe dla samych twórców, na wzór modelu znanego z Roblox.

Według Tech4Gamers, Project ROME może zbliżyć GTA 6 do koncepcji metaverse, gdzie gracze nie tylko biorą udział w rozgrywce, ale także współtworzą jej świat. To rozwiązanie ma szansę przyciągnąć miliony użytkowników i zrewolucjonizować rynek gier online.