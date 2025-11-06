Gry

GTA 6 opóźnione. Rockstar podał nową datę

Premiera GTA 6 nie odbędzie się w deklarowanym wcześniej terminie. Rockstar Games informuje, że nowy termin premiery to 19 listopada 2026 r.

Nowe GTA 6 nie pojawi się w deklarowanym wcześniej przez producenta terminie 26 maja 2026 r. Środowisko gamingowe będzie musiało poczekać na premierę kolejnego tytułu z serii jeszcze przynajmniej rok - tak przynajmniej wynika z ostatniego komunikatu Rockstar Games.

Nowa data premiery GTA 6 to 19 listopada 2026 r. Jak podaje Rockstar w komunikacie: "przepraszamy za wydłużenie czasu oczekiwania, ale te dodatkowe miesiące pozwolą nam ukończyć grę z poziomem dopracowania, jakiego oczekujecie i na jaki zasługujecie.

Firma nie zdradza, jakie są powody przełożenia premiery GTA 6. Z komunikatu można jednak wywnioskować, że tytuł nie jest jeszcze w pełni dopracowany i potrzebuje dodatkowych miesięcy na przygotowanie.

    dzejsonista
    No i prawidłowo. Znając R* wolą dopieścić produkt niż wydać syf jak dzisiaj wszyscy

