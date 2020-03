Seria Redmi Note 9 rozrasta się w bardzo szybkim tempie. Zgodnie z zapowiedziami dziś światło dzienne ujrzał Redmi Note 9S, który z naszego punktu widzenia będzie najbardziej interesujący.

Redmi Note 9S to bardzo solidny średniak

Kilka dni temu w Indiach odbyła się premiera Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max. Pokazany dziś Redmi Note 9S nie jest zupełnie nowym modelem. To Redmi Note 9 Pro, który jak się okazuje pod zmienioną nazwą oferowany będzie na innych rynkach. Co może zainteresować przynajmniej kilka osób, ma być dostępny w oficjalnej polskiej dystrybucji.

W związku z tym wypada pokrótce przestawić jego najważniejsze cechy. To smartfon z 6.67-calowym ekranem Full HD, który cechuje się najlepszym współczynnikiem screen-to-body (91%) spośród smartfonów Redmi. Nie tylko ekran, ale również tylny panel pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. Cała konstrukcja ma być przy tym odporna na zachlapania (powłoka p2i).

Wnętrze to przede wszystkim ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G oraz maksymalnie 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Tę ostatnią można będzie rozszerzyć o kartę microSD, a dodatkowo, w przypadku takiej konieczności, korzystać z dwóch niezależnych slotów na karty SIM.

Producent mocno akcentuje też baterię o pojemności 5020 mAh. Co ciekawe, zadbał o wsparcie ładowania 18W, a w zestawie daje ładowarkę 22.5W. Obiecująco zapowiada sie poczwórny aparat fotograficzny z obiektywami głównym 48 Mpix f/1.79, szerokokątnym 119°, 5 Mpix do macro oraz 2 Mpix do wykrywania głębi. Pozwoli on na rejestrowanie wideo 4K przy 30 fps i slow motion Full HD przy 120 fps.

Specyfikacja Redmi Note 9S

Android 10 z MIUI 11

6.67-calowy ekran 20:9, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G, 8nm

4 GB / 6 GB pamięci RAM RAM

64 GB / 128 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.1) + czytnik kart microSD

kamera główna 48 Mpix f/1.79 + 8 Mpix f/2.2, 119° + 5 Mpix f/2.4 do macro + 2 Mpix f/2.4 do wykrywania głębi

kamera przednia 16 Mpix f/2.48

Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), dual SIM (nano-SIM + nano-SIM)

czytnik linii papilarnych

bateria 5020 mAh z ładowaniem 18W

USB-C, złącze słuchawkowe

wymiary 165.75 x 76.68 x 8.8 mm

waga 209 g

Dostępność i ceny Redmi Note 9S

Redmi Note 9S będzie oferowany w trzech wersjach kolorystycznych - Interstellar Grey, Aurora Blue i Glacier White. Jednocześnie należy spodziewać się dwóch wariantów różniących się zasobami pamięci - 4 GB RAM + 64 GB oraz 6 GB RAM + 128 GB. Ich ceny mają wynosić odpowiednio 249 dolarów oraz 279 dolarów.

O dokładnej dacie premiery na naszym rynku oraz cenach napiszemy gdy tylko uzyskamy te informacje.

Źródło: Xiaomi

