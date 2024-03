Bitcoin z nowym rekordem ATH. Kurs kryptowaluty osiągnął najwyższy poziom w historii jeszcze przed zapowiadanym halvingiem. Polscy entuzjaści kryptowalut nie mają jednak powodów do radości, bo rząd przygotowuje dotkliwe regulacje.

Kryptowaluty to ostatnio jeden z najgłośniejszych tematów w branży technologicznej. Wszystko przez ogromne zainteresowanie i rosnący kurs wirtualnych walut. Entuzjaści mają powody do zadowolenia.

Nowy rekord Bitcoina

Od kilku tygodniu obserwowaliśmy silny wzrost kursu Bitcoina, a najpopularniejsza kryptowaluta przekraczała kolejne bariery. Niektórzy uważali, że doczekamy się tutaj nowego rekordu.



Kurs kryptowaluty Bitcoin (TradingView)

Tak też się stało! Kurs Bitcoina osiągnął najwyższy poziom w historii (ATH) – najpopularniejsza kryptowaluta dobiła do poziomu 69 170 dolarów (tym samym pobiła rekord wartości z listopada 2021 roku). Niedługo później odnotowano spadek i obecnie jej kurs oscyluje w granicy 67 000 dolarów.

Co ciekawe, rekordowy kurs osiągnięto jeszcze przed halvingiem. W kwietniu spodziewamy się zmniejszenia nagrody-bloku, w wyniku czego nagroda za wydobycie kryptowaluty ma spaść o połowę (co równocześnie ograniczy produkcję nowych monet i teoretycznie może wpłynąć na dalszy wzrost wartości kryptowaluty).

Polski rząd przygotowuje nowe regulacje

Polscy entuzjaści kryptowalut pewnie nie mają powodów do zadowolenia. Jak donosi Rzeczpospolita, polski rząd pracuje nad projektem ustawy o kryptowalutach, który uderzy w posiadaczy wirtualnych aktywów.

Nowa ustawa wprowadza sporo zmian. Wątpliwości budzi przepis, który umożliwi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) blokowanie majątków posiadaczy kryptoaktywów na 96 godzin. Później prokuratura będzie mogła przedłużyć blokadę o pół roku. Na podstawie subiektywnej decyzji, bez postawionych zarzutów i bez możliwości odwołania się od decyzji.

Jeśli posiadaczowi rachunku nie zostaną przedstawione żadne zarzuty, a blokada konta nie przekształci się w zabezpieczenie majątkowe, będzie mógł on odzyskać dostęp do środków. Problem w tym, że w międzyczasie nie będzie mógł nic z nimi zrobić (a patrząc na mocną zmienność kursu kryptowalut, może być to ogromny problem dla posiadaczy kryptowalut).

Planowana ustawa ma wejść w życie w grudniu 2024 r.

Źródło: Bitcoin, Rzeczpospolita, foto: AdobeStock