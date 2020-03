Choć kilkanaście dni temu obudziliśmy się w nowej rzeczywistości, nie oznacza to, że nagle przestały istnieć normalne problemy. Choć jedni ludzie mają wolne od pracy, nie oznacza to, że inni przestali szukać etatu dla siebie. Pomocą dla nich może być zdalna rekrutacja.

Rekrutacja zdalna to korzyści dla pracownika i pracodawcy

Rekrutacja zdalna ma olbrzymi sens, gdy późniejsza praca również ma być wykonywana z domu, ale jej zalety ujawniają się właściwie w każdej sytuacji. Podstawowym plusem jest oszczędność czasu i pieniędzy dla potencjalnego pracownika, który nie musi dojeżdżać na spotkanie w budynku firmy. Pracodawca (czy raczej: rekruter) zaś nie musi zajmować się wszystkimi elementami organizacyjnymi, a jedynie w odpowiednim momencie włączyć kamerkę i porozmawiać z kandydatem.

Dodatkowa zaleta wynika z tego, od czego zaczęliśmy. Zdalna rekrutacja najczęściej wiąże się też ze zdalną pracą, a – przynajmniej wśród specjalistów IT – oferty umożliwiające realizację obowiązków w domu cieszą się 3 razy większym zainteresowaniem niż te przywiązane do biura.

To już najwyższy czas, by wdrożyć rekrutację online

Choć średnio co trzecia osoba poszukująca pracy w branży IT chciałaby, żeby jej rozmowa kwalifikacyjna odbywała się przez Internet, to w rzeczywistości rekrutacja online odbywała się tylko w 1 przypadku na 10. Tak było na początku tego roku, ale obecna sytuacja na świecie sprawiła, że szybko się to zmieniło i dziś już przeszło połowa ofert ma zaznaczoną opcję „zdalnej rekrutacji”. Dane te pochodzą z portalu No Fluff Jobs.

„Sektor IT od dawna stosuje spotkania przez wideoczaty, delegowanie zadań na dedykowanej temu platformie z listą zadań czy codzienną konwersację na komunikatorach – powiedziała Aleksandra Kubicka z No Fluff Jobs. – To oznacza, że nie ma żadnych utrudnień, które uniemożliwiłyby zatrudniać w ten sposób. A przetestowane teraz rozwiązania, mogą stać się codziennością”.

Dla pracodawców: jak przeprowadzić rekrutację zdalną?

Już teraz w wielu przypadkach część rekrutacji odbywa się zdalnie. To przecież w sieci publikowane są ogłoszenia, na stronach też znajdują się formularze zgłoszeniowe, a CV są wysyłane i odbierane drogą e-mailową. Często też pierwsza rozmowa odbywa się przez telefon. Jeśli w waszych firmach tak właśnie to działa, to jedyne, co jest do zmiany, to forma rozmowy kwalifikacyjnej.

O ile rozmowa twarzą w twarz ma swoje istotne atuty, nie zawsze musi być konieczna, a w obecnej sytuacji jest nawet niewskazana. Do tego zdalna rekrutacja może być atrakcyjna dla specjalisty z drugiego końca Polski, w wyjątkowych sytuacjach może odbyć się poza godzinami pracy, a dodatkowo jeszcze można w ten sposób sprawdzić (ważne dziś) umiejętności kandydata związane z komunikacją online.

Dobrze, więc jak przejść przez ten proces? Większość elementów się nie zmienia: przygotuj się tak jak zawsze i tak samo jak zawsze przeprowadź rozmowę. Wcześniej jednak dokładnie poinformuj kandydata o przebiegu spotkania (z jakiego narzędzia do wideorozmowy będziecie korzystać i czego będzie potrzebować), a także zadbaj o miejsce z jednolitym tłem i dobrą akustyką. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zajrzyj do poradnika No Fluff Jobs.

Źródło: No Fluff Jobs

