Czy Assassin’s Creed 4: Black Flag potrzebuje uwspółcześnionej wersji? Remake tej niezwykle udanej odsłony z pewnością zadowoli wielu graczy. Najnowsze doniesienia napawają optymizmem.

Plany Ubisoftu wobec serii Assassin’s Creed są niezwykle ambitne. Owszem, dla części graczy ubiegłoroczny Assassin's Creed Mirage nie spełniał wszystkich oczekiwań, ale to, co nas czeka, zapowiada się niezwykle interesująco.

Remake Assassin’s Creed 4: Black Flag? Czemu nie

Temat odświeżonej wersji Assassin’s Creed 4: Black Flag powraca jak bumerang. W lipcu 2023 r. serwis Kotaku przeprowadził śledztwo, z którego wynikało, że już wtedy gra znajdowała się we wczesnej fazie produkcji.

rozwiń

Coś jest najwyraźniej na rzeczy. Interesującymi doniesieniami dzieli się serwis PCGamesN, który zauważa, iż “obecnie wygląda na to, że prace nad remakiem Black Flag mogły trwać od września 2023 roku”, co sugerują profile pracowników Ubisoft Singapore na LinkedIn.

Assassin's Creed, wszędzie Assassin's Creed

To właśnie Ubisoft Singapore ma być rzekomo odpowiedzialny za odświeżoną wersję przygód Edwarda Kenwaya. Ten sam zespół finalizuje Skull and Bones, które jak wiemy trafi na rynek 16 lutego 2024 r. Nie jest zatem wykluczone, że część ekipy zostanie oddelegowana do prac nad nową wersją Assassin's Creed 4: Black Flag.

Niemniej warto zachować zdrową dawkę sceptycyzmu, gdyż są to informacje nieoficjalne. Przecieków na temat planów francuskiego wydawcy nie brakuje. Dość wspomnieć o Assassin's Creed Red i Assassin's Creed Hexe, czyli grach, które mają być rzekomo największymi inwestycjami Ubisoftu.

Źródło: PCGamesN