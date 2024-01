O Assassin’s Creed Red z oficjalnych źródeł wiemy tyle, że istnieje. Czym byłaby branża gier, gdyby nie przecieki i zakulisowe doniesienia? Nowy Asassin’s Creed ma być rzekomo największą inwestycją Ubisoftu w historii.

Jedna z najpopularniejszych serii gier

Nic nie wskazuje na to, że Assassin’s Creed opuści gamingowe salony. Można dyskutować, czy seria podąża w dobrym kierunku, ale prawdą jest, że każda nowa odsłona wywołuje emocje. Czasami skrajne, czego byliśmy świadkami kilka miesięcy temu.

W październiku 2023 r. dostaliśmy kameralną odsłonę Assassin’s Creed Mirage, która jawnie nawiązuje do pierwszych części i jest przy tym pozycją bardziej skondensowaną niż np. Assassin’s Creed Valhalla.

Najlepsze dopiero przed nami?

A co by było, gdyby nadchodzący Assassin’s Creed Red okazał się produkcją, która swoim rozmachem i rozmiarami zawstydzi Assassin’s Creed Valhalla? W sieci pojawił się interesujący przecieki, które rzuca pewne światło na to, co może szukować francuski gigant branży.

Internauta JorRaptor już nie raz dzielił się zakulisowymi informacjami na temat działalności Ubisoftu. Tym razem w centrum uwagi znalazły się dwie gry: Assassin’s Creed Red i Assassin’s Creed Hexe.

Dwie "największe inwestycje" Ubisoftu

Przeciek wskazuje, że to mają być dwie z “największych inwestycji” Ubisoftu, jeśli mowa o produkcjach dla pojedynczego gracza. To z kolei może sugerować, że Red będzie większy od Valhalli. Nieoficjalna data premiery Assassin’s Creed Red (według przedstawionych informacji) to 2024 r. Natomiast Assassin’s Creed Hexe celuje rzekomo w 2026 r.

To kolejny raz, kiedy nieoficjalnie wskazano 2024 jako rok premiery Assassin’s Creed Red. Wcześniej do podobnych informacji dotarł Tom Henderson. Jeśli faktycznie nowy, pełnoprawny Assassin’s Creed zadebiutuje w najbliższych miesiącach, to Ubisoft ma szansę zdominować rok 2024.

Ubisoft w 2024 "pozamiata" ?

Jeśli faktycznie Assassin's Creed Red jest jedną z dwóch największych inwestycji Ubisoftu, i jeśli faktycznie zadebiutuje w 2024 r., to francuski wydawca może nieźle namieszać. Nie dość, Prince of Persia: The Lost Crown zbiera pozytywne recenzje, to w lutym otrzymamy długo oczekiwane Skull and Bones. Na ten rok zaplanowano również Star Wars Outlaws. Słowem: dzieje się.

