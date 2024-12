Z konsoli na telefon. Kolejna hitowa gra wylądowała na iPhone'ach

Nie musisz już mieć konsoli lub peceta, by zagrać w Resident Evil 2. Wystarczy smartfon, choć nie byle jaki.

We wrześniu 2023 Apple zapowiedział przeniesienie na iPhone’y kilku popularnych gier AAA. Obietnicy zostały spełnione, bo użytkownicy mogą się już zagrywać w Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding czy Assassin's Creed Mirage. Teraz przyszła pora na kolejny hit.

Resident Evil 2 na iPhone’ach, iPadach oraz Macach. I to od razu w promocji

Konwersji doczekał się remake hitowej gry, który w 2019 roku trafił na pecety oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.

Użytkownicy ekosystemu Apple’a mogą pobrać Resident Evil 2 na całą serię iPhone 16 i 16 Pro, serię iPhone 15 Pro oraz wszystkie iPady oraz komputery Mac z czipami Apple M.

Na start Capcom przygotował atrakcyjną promocję. Do 8 stycznia 2025 w App Storze obowiązywać będzie 75-procentowa zniżka, dzięki której Resident Evil 2 na iOS, iPadOS oraz macOS kosztuje 44,99 zł. W chwili pisania tego tekstu jest to znaczne niższa cena od tej, która obowiązuje w sklepach Steam, PS Store czy Microsoft Store (ok. 170 zł).

Resident Evil 2 to survival horror stworzony przez Capcom, wydany pierwotnie w 1998 roku, a zremasterowany w 2019 roku. Akcja gry toczy się w fikcyjnym mieście Raccoon City, opanowanym przez zombie na skutek wycieku wirusa T stworzonego przez korporację Umbrella.