Znamy wymagania Resident Evil Village. Tym razem oficjalne konfiguracje przedstawił sam Capcom, więc koniecznie sprawdź je, by przekonać się, czy ruszy ci najnowsza odsłona horroru.

Premiera Resident Evill Village już w maju i w związku z tym to już najwyższy czas, by upewnić się, że nasze pecety poradzą sobie z tym tytułem bez żadnych modernizacji. Ewentualnie: by zdążyć dołożyć trochę RAM-u albo wymienić ten lub inny element. Capcom też musi wychodzić z takiego założenia, bo właśnie zdecydował się na ujawnienie oficjalnych wymagań – zarówno konfiguracji minimalnej, jak i zalecanej.

Resident Evil Village – wymagania

Konfiguracja minimalna (1080p/60fps – priorytet: wydajność):

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-7500 lub AMD Ryzen 3 1200

lub AMD Ryzen 3 1200 Pamięć: 8 GB RAM

Grafika: GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) lub Radeon RX 560 (4 GB)

Konfiguracja zalecana (1080p/60fps – priorytet: grafika):

Konfiguracja zalecana (1080p/60fps + ray tracing):

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-8700 lub AMD Ryzen 5 3600

lub Pamięć: 16 GB RAM

Grafika: GeForce RTX 2070 lub Radeon RX 6700XT

Tyle teoria, ale wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym miesiącu udostępnione zostanie nowe demo, dzięki któremu będziemy mogli sprawdzić, czy nasze pecety faktycznie poradzą się z nowym Residentem. Przy okazji przekonamy się, czy w ogóle nam na tym zależy, choć póki co „ósemka” zapowiada się rewelacyjnie – tak, jakby miała łączyć najlepsze cechy swoich poprzedniczek.

Przypomnijmy przy okazji, że premiera pełnej wersji odbędzie się 7 maja, a platformami docelowymi – poza pecetami – są jeszcze konsole Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4.

Źródło: Capcom, Dark Side of Gaming, informacja własna

Czytaj dalej o Resident Evil Village: