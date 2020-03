Ze względu na panującą obecnie sytuację, szpitale, przychodnie i inne organizacje opieki zdrowotnej na całym świecie borykają się z olbrzymimi problemami. Nie powinny teraz przejmować się innymi sprawami, dlatego Bitdefender postanowił im trochę pomóc.

Oprogramowanie antywirusowe Bitdefender za darmo dla szpitali i gabinetów lekarskich

Z jednej strony organizacje opieki zdrowotnej nie mają teraz czasu, by zajmować się innymi sprawami niż przyjmowanie pacjentów i zaopatrywanie się w produkty medyczne. Z drugiej – cyberprzestępcy są bardziej aktywni niż wcześniej, a do tego nie mają oporów, by atakować nawet szpitale w tym trudnym czasie. Dlatego Bitdefender postanowił pomóc – udostępnił zupełnie za darmo oprogramowanie zabezpieczające na dwanaście miesięcy.

Pobrać i zainstalować te rozwiązania mogą wszystkie placówki: od dużych szpitali, po małe gabinety lekarskie. Jeżeli potrzebujesz na ten temat dodatkowych informacji, to udaj się na oficjalną stronę firmy Bitdefender.

Jest też promocja dla pozostałych przedsiębiorców. GravityZone tańsze o ponad 90 proc.

Polski przedstawiciel tej firmy, Marken, jest również świadomy tego, że aktualna sytuacja jest bardzo trudna dla przedsiębiorców. Z jednej strony muszą mierzyć się z poważnie ograniczonymi przychodami, z drugiej – zadbać o właściwe przygotowanie środowiska na potrzeby pracy.

Dlatego do końca marca tego roku każdy przedsiębiorca może skorzystać z wyjątkowej promocji na (chroniącą przed phishingiem i złośliwym oprogramowaniem, w tym ransomware) aplikację Bitdefender GravityZone Business Security – roczna licencja na 5 stanowisk kosztuje teraz tylko 49 złotych. To obniżka o ponad 90 proc.

Źródło: Bitdefender, Marken, White Magick

Czytaj dalej o gigantach pomagających w walce z pandemią: