Revolut Mobile rozbije bank? Fintech zostaje operatorem w Polsce

Revolut ogłosił start nowej usługi telekomunikacyjnej. Polska stała się pierwszym krajem, w którym dostępna jest oferta Revolut Mobile. Klienci mogą liczyć na nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz duże pakiety danych, a wszystko to bez potrzeby zawierania stałych umów.

W lipcu Revolut umożliwił klientom z Polski zapisywanie się na listę oczekujących na start usługi. Fintech nie ujawnił, jak dużo osób zadeklarowało chęć skorzystania z jego oferty, ale nieoficjalnie mówi się o tysiącach osób. To niewiele w stosunku do całkowitej liczby klientów Revoluta, która oscyluje w granicy 5 milionów.

Podobnie jak w przypadku ofert innych operatorów, Revolut Mobile pozwala zachować istniejący numer telefonu. W razie potrzeby możemy też wybrać nowy z puli dostępnej w usłudze, zaczynających się od 456 1xxxxx oraz 456 2xxxxx. W ramach jednego planu możemy też aktywować do trzech dodatkowych numerów, których ceny zaczynają się od 10 złotych. Dla bardziej majętnych firma przewidziała zamówienie numeru spersonalizowanego, a także numer VIP za 50 złotych.

Oferta Revolut Mobile - co i za ile?

Fintech zaprezentował dwa plany - jeden za 25 złotych miesięcznie, a drugi za 45 złotych miesięcznie. W każdym z nich otrzymujemy nielimitowane rozmowy oraz SMS-y, nie tylko w Polsce, ale i w EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym).Tańsza oferta daje użytkownikom dostęp do 50 GB pakietu danych w Polsce i 7 GB w roamingu na terenie EOG. Dopłacając 20 złotych otrzymamy 200 GB pakietu internetu oraz 13 GB danych w roamingu na terenie EOG.

Revolut Mobile to operator wirtualny (MVNO) działający na zasięgu sieci Play. Kluczowa jest integracja z aplikacją mobilną. Z jej poziomu sprawdzimy aktualne zużycie danych oraz włączymy limity zużycia pakietu. Także z poziomu aplikacji aktywujemy pakiety eSIM, które były częścią aplikacji już od jakiegoś czasu. Pod względem możliwości operator nie będzie znacząco odbiegał od konkurencji. Zaoferuje WiFi Calling, przekierowywanie połączeń i dźwięk HD+, a prędkość internetu wyniesie do 80 MB/s. W przypadku wyjazdów poza granicę Europy istotny może być pakiet dla wiadomości (Global Messaging Pass), który korzysta z niższej prędkości (16 kb/s), co wystarczy do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych.

Revolut oferuje usługę eSIM, która zostanie częścią oferty

Miłym dodatkiem do każdego planu jest dostęp do subskrypcji NordVPN. To kolejny krok platfromy w budowaniu superaplikacji, która będzie gromadzić wiele usług pod jednym szyldem. Obecnie Revolut to nie tylko wirtualny bank, ale i serwis z ofertami noclegów i atrakcji turystycznych, pośrednik w ubezpieczeniach podróżnych, a także platforma do handlu kryptowalutami i akcjami giełdowymi. Za pośrednictwem platformy realizowany jest ponad miliard transakcji miesięcznie.

Źródło: Rzeczpospolita