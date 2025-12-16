Nowa postać w Dota 2. Bard namiesza w rozgrywce

Dota 2 doczeka się sporych zmian. Te związane są z aktualizacją 7.40, która wprowadza do gry nowego bohatera. Largo może zmienić to, jak patrzy się na rolę wsparcia, a przy okazji towarzyszą mu spore zmiany na mapie i w dostępnych przedmiotach.

Do kultowej gry z 2013 roku stale dodawane są nowe postacie. Przez ostatnie dwa lata gracze mogli skorzystać z możliwości Muerty, która strzela wektorowymi pociskami, Ringmastera z obszarowymi atakami i supportem na bliskim dystansie oraz Keza, który szybkimi doskokami z pewnością irytował niektórych graczy stających mu naprzeciw. W ostatnich miesiącach tytuł mógł kojarzyć się jednak przede wszystkim z aferą ze słowami "Jesteś tylko Rosjaninem" i pozwem opiewającym na miliony.

Wraz z aktualizacją 7.40 do gry trafia kolejna postać. Largo to bard należący do rodu Mrokorzeniaków. Ci zostali wygnani i w ten sposób znaleźli wyspę Velu’Mar, na której jedyną metodą komunikacji jest śpiew. Largo jest bardem, który próbuje odnaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego wyspa ta zamilkła. Towarzyszą mu małe żabki, a jego trupa muzykuje razem z nim.

Largo w Dota 2 – co zaoferuje graczom?

Nowa postać w Dota 2 należy do klasy bardów. Jej zadaniem będzie współpraca z innymi graczami tak, aby ci mogli jak najlepiej wykorzystać jej umiejętności. Pod przyciskiem Q znajdziemy “Catchy Lick” - który umożliwia przyciągnięcie wybranej jednostki na krótkim dystansie, zadając przy tym obrażenia i nakładając zwykłe rozproszenie. W ten sposób przyciągniemy nie tylko wrogów, ale i sojuszników.

Po naciśnięciu W uruchomimy “Frogstomp”. To atak obszarowy, który zadaje niewielkie obrażenia oraz nakłada trwające krótko ogłuszenia. Wrogowie w strefie ataku mają zmniejszoną szybkość ruchu. Wszystko przez grające razem z Largo żabki. Pod przyciskiem E kryje się “Croak of Genius”, który przyda się naszym sojusznikom. Dzięki niemu ci będą zużywali mniej many przedmiotów i umiejętności bohatera, a obrażenia dodatkowo atakują wrogów przez 5 sekund. Jeśli pod wpływem efektu bohater wyda manę, czas premii zostaje skrócony o 0,5 sekundy.

Najbardziej sojusznicze działania możemy poprowadzić po naciśnięciu przycisku R. Wtedy Largo staje się bezbronny, ale dostajemy trzy umiejętności pieśni pod klawiszami Q,W i E. Tu ważne będzie zachowanie rytmu, bowiem te przyciski należy naciskać wtedy, gdy znacznik zbliży się do otworu rezonansowego. Każde trafienie daje mu dodatkowy pancerz i zmniejsza koszt many każdej piosenki, ale traci instancję, gdy nie trafimy w rytm.

Aktualizacja 7.40 zmienia sporo w balansie gry

Pierwsza numerowana aktualizacja od maja 2025 roku wnosi sporo zmian w rozgrywce. Sama mapa zmieniła nieco swój kształt. Zmodyfikowano obozy neutralne, Strażników, ścieżki ruchu przez pasy i dżunglę. Pojawią się przejścia, których dotychczas nie było, a gracze będą mogli skorzystać z różnicy wysokości.



Zmiany w mapie w grze Dota 2 będą fundamentalne

Zmiany w mapie oznaczają też modyfikacje w balansie bohaterów, które mają odświeżyć metę w trakcie całej gry. Do tego przeprowadzono rebalansację w koszcie przedmiotów oraz recepturach i efektach, także w podstawowych przedmiotach. Aktualizacji doczekał się też system przedmiotów neutralnych, gdzie doszło do wymiany kilku z nich. Pojawiła się między innymi Weighted Dice czy Riftshadow Prism. Zmiany zauważycie także dzięki 16 nowych zestawach dla bohaterów dostępnych w Zimowej Skrytce.

