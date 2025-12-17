Steam przygotował wyjątkową promocję dla fanów gier MMORPG. Przez najbliższe dni można odebrać za darmo Wild Terra 2: New Lands – nie jest to najpopularniejszy tytuł, ale niektórym może się spodobać.

Wild Terra 2: New Lands to sandboxowy MMORPG akcji osadzony w otwartym średniowiecznym świecie, w którym gracze mają ogromną swobodę działania – od budowania i rzemiosła po walkę, eksplorację i przetrwanie. Świat gry jest “żywy” i kontrolowany przez społeczność graczy, a rozgrywka łączy elementy survivalu, craftingu, eksploracji oraz PvP i PvE.

W Wild Terra 2 możesz zostać kowalem, farmerem, rybakiem, alchemikiem albo wojownikiem – rozwój postaci zależy od tego, jak grasz, a nie od wybranej klasy. Gra oferuje realistyczne systemy rzemiosła, zmienną pogodę i pory roku oraz sezonowe kontynenty z różnymi zagrożeniami i nagrodami.

Co prawda nie jest to najgłośniejsza produkcja i ma też swoje lata, ale na pewno znajdzie swoich zwolenników. Kto będzie zainteresowany? Fani gier survivalowych, sandboxów i klasycznych MMORPG-ów z dużą swobodą twórczą oraz graczom lubiącym crafting, budowanie baz i społecznościową rozgrywkę. Docenią ją też osoby, które lubią gry bez sztywnego podziału na klasy i preferują rozwój postaci przez praktykę i eksplorację.

Wild Terra 2: New Lands za darmo

Dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych Wild Terra 2: New Lands – gra jest dostępna całkowicie za darmo. Wystarczy wejść na kartę gry na platformie Steam i przypisać ją do konta.

Giveaway potrwa przez dwa dni, do 18 grudnia, a każdy, kto zdąży odebrać grę w tym czasie, zachowa ją na zawsze w swojej bibliotece. Standardowo tytuł kosztuje około 130 zł, więc to naprawdę świetna okazja, żeby sprawdzić grę bez żadnego ryzyka. Dodatkowo dziś startuje nowy świat PvE z podwójnymi rate’ami (2x), co jest idealnym momentem na spokojne rozpoczęcie przygody.