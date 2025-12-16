Święta zbliżają się wielkimi krokami, a to oznacza jedno – czas ucieka, a najlepsze prezenty znikają z półek w ekspresowym tempie.

Jeśli wciąż szukasz upominku, który wywoła szczery zachwyt i realnie ułatwi życie obdarowanej osobie, mamy dla Ciebie zestawienie absolutnych bestsellerów od Dreame. To urządzenia, które definiują nowoczesny dom i pielęgnację – od rewolucyjnych robotów sprzątających po profesjonalny sprzęt do stylizacji. Nie czekaj do Wigilii, bo te modele to prawdziwe hity tegorocznego sezonu i mogą się wyprzedać w każdej chwili. Poznaj liderów w swoich kategoriach i wybierz mądrze, zanim będzie za późno.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete – Rewolucja w myciu podłóg



Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Jeśli szukasz urządzenia, które definitywnie zakończy erę tradycyjnego mopa i wiadra, ten model jest bezkonkurencyjny. Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete to inteligentny robot, który łączy odkurzanie z mopowaniem, a jego innowacyjna technologia AquaRoll™ sprawia, że rolki mopujące pozostają zawsze świeże i czyste podczas pracy. To sprzęt do zadań specjalnych – posiada potężną siłę ssania na poziomie 30 000 Pa, co pozwala na skuteczne usuwanie nawet zaschniętych plam. Co więcej, system AutoSeal Roller Guard automatycznie rozpoznaje dywany i chroni je przed zamoczeniem, chowając rolkę mopującą. Po zakończonym cyklu stacja bazowa zajmuje się konserwacją: system ThermoHub myje rolkę w temperaturze 100°C, eliminując 99,99% bakterii, a następnie suszy ją gorącym powietrzem. Dzięki systemowi FlexRise robot bez trudu pokonuje progi o wysokości do 4,2 cm, co czyni go niezwykle samodzielnym pomocnikiem w każdym domu.

Dreame L40s Pro Ultra – Zaawansowana autonomia i moc



Dreame L40s Pro Ultra

Ten model to absolutny szczyt możliwości w dziedzinie automatycznego sprzątania. Dreame L40s Pro Ultra oferuje imponującą siłę ssania 19 000 Pa, a dzięki systemowi DuoBrush skutecznie usuwa kurz i sierść, eliminując problem ich plątania. To robot, który widzi każdy detal – technologia MopExtend™ automatycznie wysuwa pady mopujące oraz szczotkę boczną, precyzyjnie czyszcząc krawędzie i przestrzenie pod meblami. Rewolucyjny system EasyLeap™ pozwala mu pokonywać progi o wysokości aż do 40 mm, a nawigacja AI rozpoznaje ponad 180 rodzajów przeszkód. Wielofunkcyjna stacja PowerDock zapewnia pełną bezobsługowość: opróżnia kurz do worka (wystarczającego na 100 dni), myje pady w wodzie o temperaturze 75°C i suszy je ciepłym powietrzem. Dzięki Smart Dirt Detection 2.0 robot sam dostosowuje strategię sprzątania do poziomu zabrudzeń, pracując nieprzerwanie nawet do 170 minut.

Dreame Z30 – Bezprzewodowa potęga w walce z kurzem



Dreame Z30

Gdy liczy się moc i precyzja, bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreame Z30 nie idzie na kompromisy. To urządzenie oferuje niesamowitą moc ssącą na poziomie 28 000 Pa, a jego zaawansowany system filtracji skutecznie zatrzymuje nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu i bakterii ze skutecznością 99,99%. Jest to idealny wybór do większych mieszkań, ponieważ na jednym ładowaniu może pracować nawet przez 90 minut. Z30 to także inteligencja w czystej postaci – dzięki systemowi automatycznego wykrywania rozmiarów cząsteczek sam dostosowuje moc ssania do aktualnych potrzeb, a efekty sprzątania możesz śledzić na czytelnym ekranie LCD. Wymienne szczotki z podświetleniem LED pozwalają dostrzec brud w każdym zakamarku, a specjalne narzędzie do usuwania sierści ucieszy każdego właściciela czworonoga.

Dreame Z30 AquaCycle – Odkurzanie i mycie w jednym urządzeniu



Dreame Z30 AquaCycle

Dla osób, które chcą zaoszczędzić czas, model Z30 AquaCycle to absolutny game changer. Ten sprzęt nie tylko skutecznie odkurza z siłą 28 000 Pa, ale również myje podłogi, eliminując kurz i plamy w jednym przejściu. Jego sekret tkwi w innowacyjnym systemie AquaCycle™, który wykorzystuje wyłącznie czystą wodę w każdym cyklu, precyzyjnie ją dozując i usuwając brud. Dzięki konstrukcji Lie-Flat Reach i obrotowej głowicy, urządzenie bez trudu wjeżdża pod niskie meble, takie jak łóżka czy kanapy. Podobnie jak Z30, oferuje inteligentne czujniki kurzu, ekran LCD oraz system filtracji HEPA H14, a tryb eko zapewnia do 90 minut nieprzerwanej pracy.

Dreame H15 Pro FoamWash – Innowacja czyszczenia aktywną pianą



Dreame H15 Pro FoamWash

To urządzenie to prawdziwa nowość, która rewolucjonizuje sprzątanie na mokro. Dreame H15 Pro FoamWash jako jedyny wykorzystuje technologię czyszczenia pianą, która skutecznie rozpuszcza brud i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Zaawansowany system RGB Smart Detection analizuje rodzaj zanieczyszczeń i automatycznie dobiera parametry pracy, dzięki czemu nie musisz się zastanawiać nad ustawieniami. Po sprzątaniu stacja bazowa myje szczotkę w wodzie o temperaturze 100°C, a następnie suszy ją gorącym powietrzem w zaledwie 5 minut, co gwarantuje pełną sterylność. Konstrukcja pozwalająca na płaskie ułożenie (180°) oraz ulepszona szczotka TangleCut™ 2.0 sprawiają, że sprzątanie jest wygodne i wolne od problemów z plączącymi się włosami.

Dreame G10 Pro – Lekkość i wszechstronność



Dreame G10 Pro

Szukasz czegoś kompaktowego, co poradzi sobie z każdym wyzwaniem? Dreame G10 Pro to nowoczesne urządzenie łączące mocne odkurzanie i precyzyjne mopowanie w jednym, poręcznym korpusie. Z siłą ssania 16 000 Pa bez trudu usuwa piasek, kurz czy rozlane płyny, a system sprzątania gwarantuje mycie podłogi wyłącznie czystą wodą. Jest to sprzęt niezwykle higieniczny – podczas pracy automatycznie wypłukuje szczotkę i odprowadza brud do oddzielnego zbiornika, a po odłożeniu do stacji dokującej samoczynnie czyści wałek jednym przyciskiem. Dzięki wydajnemu akumulatorowi posprzątasz do 200 m² powierzchni, ciesząc się cichą pracą i łatwą obsługą poprzez czytelny wyświetlacz LED.

Dreame H15 Mix – 6 urządzeń w jednym



Dreame H15 Mix

Dla fanów wielofunkcyjności model H15 Mix będzie idealnym prezentem. To sprzęt nowej generacji, który dzięki sześciu wymiennym końcówkom płynnie przełącza się między różnymi trybami pracy, łącząc wysoką moc odkurzania z dokładnym mopowaniem. Inteligentny system AI DescendReach rozpoznaje narożniki, a konstrukcja typu lie-flat pozwala dotrzeć pod meble i wzdłuż listew przypodłogowych. Nie musisz martwić się o czyszczenie urządzenia – po pracy H15 Mix płucze szczotkę we wrzątku (100°C) i suszy ją gorącym powietrzem, zapewniając najwyższy standard higieny.

Dreame Airstyle Pro – Twój osobisty stylista



Dreame Airstyle Pro

Święta i Sylwester to czas, kiedy chcemy wyglądać olśniewająco. Dreame Airstyle Pro to wszechstronne urządzenie 7w1, które łączy funkcję suszenia i stylizacji, pozwalając uzyskać efekty jak z salonu w domowym zaciszu. Zestaw siedmiu magnetycznych końcówek umożliwia tworzenie naturalnych fal, sprężystych loków czy idealnego wygładzenia. Dzięki silnikowi 110 000 RPM i efektowi Coandy, strumień powietrza automatycznie owija włosy wokół wałka, tworząc loki bez plątania. Zaawansowany system kontroli temperatury monitoruje ciepło 300 razy na sekundę, chroniąc Twoje włosy przed uszkodzeniem, a dedykowane końcówki dla lewo- i prawoskrętnych loków niesamowicie upraszczają proces stylizacji.

Dreame Pocket Pro – Profesjonalna moc w Twojej kieszeni



Dreame Pocket Pro

Idealny prezent dla podróżników i osób ceniących kompaktowe rozwiązania. Suszarka Dreame Pocket Pro waży zaledwie 300 g i wyróżnia się składaną konstrukcją, ale niech nie zwiodą Cię jej rozmiary. Wyposażona w silnik pracujący z prędkością 110 000 RPM, pozwala wysuszyć krótkie włosy w zaledwie 40 sekund. Dzięki technologii jonizacji utrzymuje włosy w świetnej kondycji, a inteligentny czujnik NTC mierzy temperaturę 300 razy na sekundę, eliminując ryzyko poparzenia. Jest przy tym niezwykle cicha (60 dB) i oferuje aż 5 trybów pracy, w tym cykle ciepło-zimno dla utrwalenia fryzury. W zestawie znajdziemy również stylowe etui oraz zestaw końcówek, które pozwolą stworzyć powalający look.

Dreame AF30 – Smacznie i zdrowo na święta



Dreame AF30

Na koniec coś dla miłośników gotowania. Airfryer Dreame AF30 to klucz do zdrowych, ale soczystych potraw bez zbędnego tłuszczu. Urządzenie o pojemności aż 7 litrów pozwoli przygotować posiłek dla całej rodziny, wykorzystując technologię cyrkulacji powietrza 360° i podwójne elementy grzewcze, co eliminuje konieczność obracania jedzenia. Unikalna funkcja nawilżania SmartSteam chroni potrawy przed przesuszeniem, a precyzyjny algorytm utrzymuje temperaturę z dokładnością do 1°C. Dzięki kolorowemu panelowi dotykowemu i oknu podglądowemu masz pełną kontrolę nad procesem pieczenia, smażenia czy grillowania.

To już ostatnia szansa! Te urządzenia to absolutny top technologiczny tego roku. Spraw bliskim (lub sobie!) prezent, który realnie zmieni ich codzienność na lepsze. Kup teraz, zanim znikną z magazynów!

