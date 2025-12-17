Kupił podrobione pamięci DDR5. Oszuści zastosowali sprytną sztuczkę

Kupił pamięci DDR5, a otrzymał DDR2. Jeden z czytelników serwisu VideoCardz opisał sprytne oszustwo, z którym spotkał się podczas zakupu pamięci DDR5.

Ceny pamięci DDR5 szybują w kosmos, co skłania wielu klientów do poszukiwania sprzętu w niższych cenach. Niestety, rynek ten upatrzyli sobie również oszuści, którzy czyhają na nieświadomych kupujących. Jeden z czytelników serwisu VideoCardz opisał sprytne oszustwo, którego padł ofiarą.

Oszustwo na pamięci DDR5

BravoNorris kupił cztery zestawy pamięci ADATA XPG Caster 2×16 GB DDR5-6000 CL60 za pośrednictwem hiszpańskiego oddziału Amazonu. Trzy zestawy otrzymał w jednej przesyłce, natomiast czwarty został dostarczony osobno. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało w porządku.

Problem pojawił się po rozpakowaniu jednego z zestawów. W środku znajdowały się pamięci DDR2, na które jedynie naklejono etykietę imitującą radiator oryginalnych modułów ADATA XPG Caster. Co więcej, w opakowaniu umieszczono metalową płytkę, która najprawdopodobniej miała zwiększyć wagę paczki i uśpić czujność kupującego.

Oszuści wykorzystują ten sam schemat

To pierwszy znany nam przypadek oszustwa polegającego na podmianie pamięci RAM, choć przy rosnących cenach sprzętu trudno się temu dziwić. Wcześniej w sieci pojawiały się jednak podobne historie - jeden z klientów otrzymał cegłę zamiast karty graficznej GeForce RTX 5080, a inny natknęli się na podrobiony procesor Intel Core i9-14900K.

Schemat działania wydaje się podobny w każdym z tych przypadków. Oszuści zamawiają oryginalny produkt, wyjmują go z opakowania, a następnie dokonują zwrotu. Zwrot nie jest odpowiednio weryfikowany przez sklep i finalnie trafia do kolejnego, niczego nieświadomego klienta.