Samsung zmniejszy telewizory. Micro RGB LED trafi do mniejszych salonów

Samsung rozszerza swoją ofertę telewizorów Micro RGB LED o mniejsze modele. "Skurczenie" nowej technologii telewizorów sprawi, że będą bardziej dostępne dla szerszego grona użytkowników, choć ceny będą odstraszać najpewniej jeszcze przez długi czas.

Technologia Micro RGB LED to jeszcze nie wyczekiwany przez fanów telewizorów Micro LED, ale najnowsze telewizory w tej technologii zdecydowanie zbliżają się do parametrów osiąganych przez eksperymentalne panele. Różnica polega na tym, że podobnie jak w telewizorach LCD, konstrukcje Micro RGB LED wykorzystują tylne podświetlenie. Jest ono jednak o tyle inne, że potrafi generować podświetlenie nie tylko w bieli i niebieskim kolorze jak w telewizorach LCD, ale w zieleni, czerwieni oraz na niebiesko.

Oznacza to, że piksele nie są samoemisyjne i nie mogą się samoczynnie wyłączać, ale nie zmienia to faktu, że pod względem generowania kontrastu mają przewagę nad panelami świecącymi z tyłu tylko na biało lub niebiesko. Dlatego też tą technologię intensywnie rozwija wielu graczy. Problemem jest jednak rozmiar technologii, która dotychczas gościła w 100-calowych panelach.

Samsung rozszerza ofertę telewizorów Micro RGB LED na mniejsze rozmiary

Na targach CES 2026 w Las Vegas producent zaprezentuje nowe modele, które będą towarzyszyły obecnemu już na rynku telewizorowi MR95F. Linia telewizorów Micro RGB LED od Samsunga rozszerzy się na telewizory o przekątnych 55, 65, 75, 85, 98 oraz 100 cali.

Telewizory Micro RGB LED stosują podświetlenie składające się z trzech diod, których łączny rozmiar jest mniejszy niż 100 mikrometrów. To mniej niż średnica ludzkiego włosa czy grubość warstwy cienko rozprowadzonej farby. Dzięki temu producenci osiągają dużą precyzję odwzorowania barw i zyskują narzędzia do precyzyjnej regulacji.

Jak na razie Micro RGB LED od Samsunga ma 115 cali (fot. Samsung)

Samsung zapowiedział, że więcej szczegółów na temat cen i dat premier można się spodziewać na targach CES. Nowe modele wejdą do rywalizacji z innymi markami, takimi jak LG i Hisense, które również zapowiadają prezentację mniejszych modeli Micro RGB. W przypadku LG wiemy, że w Las Vegas zaprezentują oni swoje pierwsze modele w przekątnych 100-, 86- i 75 calach. Hisense, który dotychczas pokazywał 116-calowy model 116UX także pokaże mniejsze rozmiary.

Źródło: The Verge