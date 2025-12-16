Mamy to. iPhone otwiera się na inne zegarki niż Apple Watch

iOS 26.3 wprowadza możliwość przekazywania powiadomień z iPhone'a na urządzenia innych marek.

Tak, teoretycznie zegarki innych marek odbierają powiadomienia z iPhone’a od lat, ale ze względu na systemowe ograniczenia użytkownicy musieli liczyć się z potencjalnymi niedogodnościami.

Smartwatche niebędące Apple Watchem z reguły potrafią wyświetlać tylko część notyfikacji, czasem dostarczają je z opóźnieniem, a jeśli iOS uśpi aplikację towarzyszącą, to dostarczanie powiadomień może zostać zablokowane całkowicie. No i nie ma mowy o wchodzeniu z notyfikacjami w interakcje, czyli np. na odpisywanie wiadomości z poziomu zegarka.

iOS 26.3 przekaże powiadomienia na inne zegarki niż Apple Watch

W systemie iOS 26.3 Beta 1 pojawiła się natywna funkcja bezpośredniego przekazywania notyfikacji na urządzenia innych marek, głównie zegarków. Można ją znaleźć wchodząc w Ustawienia => Powiadomienia => Przekazywanie powiadomień.

Apple precyzuje, że iPhone jest w stanie przekazywać notyfikacje na jedno urządzenie jednocześnie, a więc po włączeniu tej funkcji powiadomienia znikną z Apple Watcha. Będzie to jednak problem tylko dla osób, które z jakiegoś powodu korzystają równolegle z dwóch zegarków.

Funkcja ta, podobnie jak transfer danych z iOS na Androida, zostaje wprowadzona po naciskach ze strony Komisji Europejskiej. Akt o rynkach cyfrowych DMA nałożył na Apple’a długą listę obowiązków, w tym "umożliwienia podłączonym urządzeniom, takim jak smartwatche, wyświetlanie i reagowanie na powiadomienia z systemu iOS".

iOS 26.3 na razie znajduje się w fazie beta. Oczekuje się, że finalna aktualizacja zostanie wydana w okolicach lutego 2026.