Dogecoin początkowo miał być żartem, ale szybko stał się jedną z najpopularniejszych kryptowalut. Mało tego! Po ostatnich wpisach Elona Muska, altcoin zaczął mocno zyskiwać na wartości.

Historia kryptowaluty Dogecoin

Dogecoin (DOGE) został stworzony w 2013 roku przez dwóch inżynierów zajmujących się oprogramowaniem - Billy'ego Markusa z IBM i Jacksona Palmera z Adobe. Kryptowaluta opatrzona logo tzw. pieseła początkowo miał być żartem i alternatywą dla Bitcoina, ale szybko zaczęła zyskiwać na popularności.

Kapitalizacja altcoina obecnie wynosi ponad 42 mld dolarów, co daje jej 10. miejsce na rynku altcoinów. Do tej pory wydobyto ponad 100 mln dogecoinów, co sprawia, że jednostkowa wartość kryptowaluty jest bardzo niska… a przynajmniej do tej pory taka była.

Dogecoin zyskuje na wartości po wpisach Elona Muska

Jeszcze na początku miesiąca DOGE był wyceniany na około 6 centów. Potem zaczął zyskiwać na wartości. Zaczęło się od wejścia na Nowojorską Giełdę giełdy kryptowalutowej Coinbase Global. Sytuacja zaczęła się jeszcze bardziej zmieniać po ostatnich tweetach Elona Muska, który zaczął w specyficzny sposób promować kryptowalutę z piesełem.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

Na początku miesiąca (w Prima aprilis) filantrop opublikował wiadomość, w której zadeklarował, że jego firma SpaceX umieści Dogecoina na księżycu.

Doge Barking at the Moon pic.twitter.com/QFB81D7zOL — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

Na tym się nie skończyło, że ostatnio opublikował on wiadomość z obrazem „Dog Barking at the Moon” hiszpańskiego artysty Joana Miró, którą podpisał nieco zmienionym tytułem „Doge Barking at the Moon”. Wielu zaczęło się tutaj dopatrywać nawiązania do Dogecoina (tym bardziej, że Musk jest wielkim fanem kryptowaluty).

Efekt? Kurs Dogecoina poszybował w górę aż do 32 centów - mówimy zatem o 5-krotnym wzroście zaledwie w kilka dni (a to pewnie jeszcze nie koniec). Posiadacze DOGE powinni się cieszyć. Ciekawe czy jest wśród nich Elon Musk, który mógłby mocno zyskać na takim zagraniu...

Warto dodać, że nie jest to pierwszy taki wzrost wartości Dogecoina. Na początku roku społeczność serwisu Reddit wywindowała wartość kryptowaluty o ponad 600%.

