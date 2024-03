PKP Intercity przekazuje, że nowy system WiFiX został właśnie uruchomiony w pociągach przewoźnika. Dla podróżujących oznacza to, że spółka chce ułatwić dostęp do internetu w wagonach.

Kiepska jakość połączenia, która objawia się częstymi przerwami w dostępie do sieci, niska prędkość – to niektóre z argumentów, które pojawiają się w dyskusjach dotyczących jakości Wi-Fi w pociągach PKP. W końcu jednak powstał system, który ma ograniczyć te bolączki popularnego polskiego przewoźnika. Jednocześnie to kolejny pomysł na poprawę zasięgu w PKP Intercity, który pojawia się niedługo po ogłoszeniu uruchomienia w wagonach wzmacniaczy sieci komórkowych.

Wspomniany system WiFiX spółka PKP Intercity opracowała jeszcze na początku bieżącego roku – teraz jednak pojawia się on w ponad 720 pojazdach i jak twierdzi przewoźnik, “umożliwia monitorowanie funkcjonowania urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie internetu”. Ponadto WiFiX posłuży jako narzędzie do obserwacji w czasie rzeczywistym parametrów dotyczących sieci i składów.

Niezawodne Wi-Fi w pociągach PKP Intercity

Jaką dokładnie wizję ma spółka w kontekście wdrażania w kolejnych pociągach systemu WiFiX? Jego wprowadzenie ma umożliwić nie tylko dokładne monitorowanie urządzeń odpowiedzialnych za rozprowadzanie internetu w wagonach PKP Intercity, ale też obserwację kluczowych parametrów Wi-Fi, dzięki którym można podejmować wszelkie działania w sytuacji, kiedy pojawią się trudności z dystrybucją sieci.

Ponadto WiFiX pozwala z dużą dokładnością określać lokalizację wagonów lub pociągów i kontrolowanie działania internetu w każdym z nich. Oprócz tego pracownicy kolei będą mieć ułatwiony dostęp do podglądu m.in. przypisania wagonów do konkretnej relacji i składu, przebytej trasy zestawu oraz informacji, w którym miejscu pojawiły się problemy z zasięgiem Wi-Fi. Te ostatnie posłużą zaś odpowiedzialnemu za kontrolę nad WiFiX zespołowi IT PKP Intercity jako źródła do szczegółowych analiz związanych z funkcjonowaniem Wi-Fi w pociągach.

– Chcemy, by wszystkie nasze pojazdy z biegiem lat dawały możliwość podłączenia się do bezprzewodowego internetu – twierdzi Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity.

Przewoźnik zdaje sobie sprawę z obecności czynników wpływających na dostępność sieci Wi-Fi w pociągach i wymienia, że są to m.in. aktualne położenie zestawu względem nadajników, stan techniczny urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie internetu lub też usterki po stronie dostawcy sygnału. WiFiX jest więc odpowiedzią na te problemy – system ma zapewnić pasażerom niezawodne połączenie z siecią.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie spółki, obecnie systemem monitorującym połączenie z Wi-Fi zostało objętych ponad 720 pojazdów (w tym m.in. 20 ED250 z rodziny Pendolino i ED160, czyli Stadler FLIRT).