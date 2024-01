Sztuczna inteligencja w systemie Windows 11? Proszę bardzo! Chcesz lepsze funkcje? Tutaj trzeba będzie dodatkowo zapłacić.

Sztuczna inteligencja już na dobre zadomawia się w naszym życiu. Rok temu trafiła także do systemu Windows 11 - narzędzie Copilot to prosty asystent, który usprawnia korzystanie z komputera (niedawno nawet zapowiedziano dodanie specjalnego klawisza, który będzie wywoływać asystenta Copilot). Microsoft odkrył tutaj sposób na łatwy zarobek. Będziesz chciał lepszą funkcjonalność? No to będziesz musiał zapłacić.

Copilot Pro – co można zyskać?

Copilot Pro kosztuje 20 dolarów miesięcznie. Oferta jest kierowana do zwykłych użytkowników komputera, którzy po prostu oczekują lepszego wsparcia sztucznej inteligencji.

Lepsza wersja korzysta z nowszego modelu GPT-4 Turbo, który obejmuje bardziej aktualne informacje - z kwietnia 2023 roku (dla porównania, zwykła wersja Copilot bazuje na modelu GPT 4 z informacjami z września 2021 roku). Użytkownicy będą mieli możliwość stworzenia własnego Copilot GPT – spersonalizowanej usługi Copilot dostosowanej do konkretnego tematu.

Po wykupieniu abonamentu, z narzędzia będzie można korzystać nie tylko na komputerze PC i Mac, ale też na telefonie lub tablecie. Microsoft planuje także zintegrować obsługę z aplikacjami – w tym także z pakietem Microsoft 365, a więc programów Word, Excel, Powerpoint, Outlook i OneNote (o ile mamy wykupiony pakiet Microsoft 365 Personal lub Family).

Dodatkowym atutem ma być lepszy dostęp do narzędzia Image Creator from Designer (wcześniej Bing Image Creator). Płatna wersja Copilot zapewnia szybsze działanie dzięki 100 przyspieszeniom dziennie, oferując jednocześnie bardziej szczegółową jakość obrazu, a także format obrazu poziomego.

Copilot dla firm

Microsoft, przy okazji wprowadzenia planu Copilot Pro dla indywidualnych użytkowników, wprowadził także możliwość zakupu usługi Copilot dla Microsoft 365 dla małych firm (w ramach usług Microsoft 365 Business Premium i Business Standard). Firmy mogą teraz wykupić licencję od 1 do 299 stanowisk w cenie 30 dolarów miesięcznie (na każde stanowisko).

Źródło: Microsoft