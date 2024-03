Copilot zyskał właśnie ważne usprawnienie zacierające jedną z głównych różnic między wersją darmową a płatną.

W listopadzie ubiegłego roku OpenAI zaprezentowało najnowszą wersję swojego modelu językowego o nazwie GPT-4 Turbo. W przypadku Microsoftu początkowo był on zarezerwowany dla użytkowników płatnej usługi Copilot Pro, która kosztuje 20 dol. miesięcznie i nie jest nawet dostępna w Polsce. Ograniczenia właśnie zostały zniesione.

Darmowy Copilot Microsoftu z GPT-4 Turbo

Mikhail Parakhin - szef działu odpowiedzialnego za rozwój Copilota - poinformował, że darmowa wersja usługi zasilana jest już przez najnowszy silnik OpenAI.

rozwiń

Model GPT-4 Turbo w porównaniu z GPT-4:

został wytrenowany na świeższej porcji danych (kwiecień 2023 zamiast września 2021);

potrafi przetworzyć na raz 16-krotnie więcej danych (128 tys. tokenów zamiast 8 tys.).

OpenAI chwali się, że GPT-4 Turbo w ramach jednego zapytania potrafi przeanalizować aż 300 stron tekstu lub ich ekwiwalent. Stawia go to na równi z podstawową wersją Gemini 1.5 Pro Google’a.

Z Copilota Microsoftu można korzystać z poziomu strony internetowej lub aplikacji na telefon. Warto jednak odnotować, że domyślnie działa on na starszym i mniej zasobożernym modelu GPT-3.5, a użycie najnowszego silnika wymaga każdorazowego włączenia go za pomocą przełącznika na ekranie głównym. Nie wiąże się to jednak z żadnymi limitami.