Wide Right Interactive i RiffTrax zapowiedziały wczoraj swoją najnowszą produkcję, czyli RiffTrax: The Game. W tej grze towarzyskiej zadaniem grupy znajomych będzie napisanie na nowo dubbingu do filmów i sprawienie, by był zabawniejszy niż oryginalna wersja.

Gra została stworzona we współpracy z RiffTrax z grupą ekspertów-komentatorów filmów klasy B: byłych gwiazd Mystery Science Theatre 3000, Mike'a Nelsona, Billa Corbetta i Kevina Murphy'ego. RiffTrax: The Game będzie zawiera ponad 250 klipów z klasycznych kiepskich filmów klasy B, w tym Rollergator, Attack of the Supermonsters i Plan dziewięć z kosmosu.

Na czym polega gra?

Celem rozgrywki jest stworzenie najbardziej absurdalnych i sprytnych dubów dla każdego klipu, aby inni gracze mogli głosować na to, na co najbardziej im się podoba. Duża część zabawy polega na tym, że gracze głosują, nie wiedząc, kto napisał każdy wpis. Humorystyczne dubbingi w grze można dodawać na jeden z dwóch sposobów – albo wygenerować go od zera, albo wybrać gotowce od zespołu RiffTrax.

Gra obsługuje maksymalnie sześciu graczy w rozgrywce jeden na jednego. Uczestnicy mogą dołączyć również do gry za pomocą unikatowego kodu do pokoju. Dodatkowo gra obsługuje integrację streamów Twitch, pozwalając publiczności oddawać głosy.

Kiedy premiera gry?

RiffTrax: The Game będzie mieć premierę na PC, PS4, Xbox One i Switch 5 maja 2022 r. Cena gry wyniesie 9,99 USD (ok. 43 zł).

Źródło: youtube, steam