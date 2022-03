DeepWell Digital Therapeutics (DTx) to pierwszy deweloper i wydawca gier wideo, którego celem jest nie tylko zapewnienie świetnej zabawy, ale też przyspieszenie leczenia różnych schorzeń.

Wczoraj, po wielu miesiacach rozwoju, badań i rekrutacji, ujawniony został projekt DeepWell Digital Therapeutics (DTx), dzieło współzałożyciela Devolver Digital – Mike'a Wilsona oraz Ryana Douglasa, byłego dyrektora generalnego firmy Nextern, zajmującej się urządzeniami medycznymi.

Jak to będzie wyglądać?

Firma będzie współpracować z niezależnymi twórcami gier na całym świecie, aby publikować nowe tytuły, niezależnie od ich gatunku, na wszystkie platformy. Jej celem jest też pomoc programistom w projektowaniu i zmienianiu przeznaczenia gier, w celu zwiększenia ich wrodzonej wartości terapeutycznej. DeepWell ponoć już ciężko pracuje nad wieloma grami obsługującymi DTx, które będą wspierać opatentowane przez firmę procesy i systemy techniczne.

Jak twierdzi Mike Wilson, branża gier jest surowo oceniana, ze względu na negatywny wpływ, jaki ma na umysł i ciało. Jednak są naukowcy oraz programiści, którzy wiedzą, że jest odwrotnie:

Wkrótce niektóre z najlepszych gier wideo na świecie zostaną docenione za to, czym są – potężną medycyną – a projektanci gier będą kształtować nową dyscyplinę z potencjałem dotarcia do największej publiczności na świecie.

Gry jako terapia?

Jak pokazują badania, narzędzia oparte na grach wideo mogą pomóc w stanach takich jak depresja i ADHD. DeepWell planuje się na nich oprzeć w swojej pracy.

Współzałożyciel DeepWell Co, Ryan Douglas, twierdzi, że aby gry miały zapewnić wymierne rezultaty, powinny być angażującą rozgrywką, gdyż bez zaangażowania nie ma możliwości leczenia w żadnej terapii. Uważa on też, że to właśnie zabawa jest najbardziej terapeutyczna.

Tworzymy i zmieniamy przeznaczenie gier, które wyglądają jak czysta rozrywka, ale są nasycone mocą cyfrowych terapii, zgodnych z naszymi wbudowanymi, neurologicznymi mechanizmami nagrody.

Jak dodaje jest to przełomowy moment, który połączy gry wideo i medycynę.

Kto bierze udział w projekcie?

Jak można sprawdzić na oficjalnej stronie, są to znani liderzy branży gier – Tom Hall, Zoe Flower, Rami Ismail, Lorne Lanning i American McGee oraz lekarze i eksperci zajmujący się badaniami medycznymi.

Inauguracyjna lista gier DeepWell ma zadebiutować w 2023 roku.

Źródło: youtube, deepwelldtx.com