Model Roborock Qrevo Curv ma nie tylko designerski wygląd, ale i imponującą skuteczność w sprzątaniu. Kryje w sobie dużą moc ssania – aż 18500 Pa – i wiele technologicznych nowinek. Możemy mu też wydawać polecenia głosowe.

Kto by pomyślał, że roboty sprzątające są z nami już od ponad dwóch dekad. Prototypy pierwszych modeli pojawiły się jeszcze pod koniec lat 90., a ich komercyjny debiut miał miejsce na początku XXI wieku. Z roku na rok użytkowników tych urządzeń stale przybywa. Według raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) z 2024 roku, sprzedaż robotów usługowych, do których zaliczają się modele sprzątające, wzrosła o 30 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jeśli myślimy o zakupie odkurzacza, to warto postawić na jeden z najnowszych modeli od czołowych producentów, na przykład firmy Roborock i flagowy model Qrevo Curv.

Wystarczy, że usiądziesz wygodnie, a ten robot posprząta (niemal) wszystko za ciebie. Odkurzy każdą powierzchnię, precyzyjnie wyczyści dywany z długim włosiem, a na koniec wymopuje podłogi i sam się wyczyści. Nie straszne są mu wyższe progi – radzi sobie z nimi lepiej niż reszta urządzeń robotycznych na rynku. Co go wyróżnia?

Jego moc kilkukrotnie przewyższa zwykłe modele robotów

Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest moc ssania. Typowe roboty sprzątające oferują moc w zakresie 2 000–12 000 Pa, co zwykle powinno wystarczyć do codziennego sprzątania kurzu, włosów i lekkich zabrudzeń z twardych podłóg i dywanów. Qrevo Curv wyróżnia się mocą ssania równą 18 500 Pa co znacząco przewyższa standardowe modele dostępne na rynku. Dzięki temu odkurzacz z łatwością radzi sobie nawet a najtrudniejszymi powierzchniami, takimi jak grube dywany.

W praktyce siła ssąca Roborock zdecydowanie przewyższa moc tradycyjnych odkurzaczy przewodowych o wysokiej wydajności. To imponujące osiągnięcie technologiczne, które może zdefiniować na nowo cały segment robotów sprzątających.

Roborock Qrevo Curv – co ma w sobie wyjątkowego?

Moc to zaledwie początek, prawdziwą rewolucję kryje jego zaawansowane wnętrze. Przyjrzyjmy mu się lepiej.

Pracuje w systemie Dual Anti-Tangle – główna szczotka jest wyposażona w dwa krótkie, równoległe wałki z włosiem, które skutecznie zbierają brud oraz kurz. Urządzenie zaprojektowano tak, by już żaden włos czy sierść nie mogły się splątać w jego szczotkach.

Ma szczotkę boczną FlexiArm – asymetryczna konstrukcja zapewnia ograniczenie plątania włosów. Co ważne, dzięki tej elastycznej szczotce wreszcie będzie możliwe odkurzanie i domycie kątów pomieszczeń – tą funkcją może pochwalić się na rynku jedynie Roborock Qrevo Curv.

Podwozie adaptacyjne AdaptiLift – umożliwia dokładne czyszczenie różnych powierzchni, takich jak dywany, oraz przemieszczanie się przez progi do 4 cm – co jest jednym z najwyższych wyników na rynku. Co więcej, system podnoszenia obejmuje nie tylko boczne kółka, ale również koło prowadzące.

Podwójne mopy pracują w trybie 200 obrotów na minutę

Roborock może pochwalić się także szeregiem innych nowoczesnych rozwiązań. Qrevo Curv został wyposażony w naprawdę pojemną baterię, co przekłada się na czas pracy aż 240 minut bez potrzeby ładowania. Producent zadbał też, by robot mopował dwoma obracającymi się szczotkami w technologii Dual Spinning, co wraz z mocą ssania skutecznie usunie nawet najtrudniejsze plamy. Jego mopy obracają się z prędkością do 200 obrotów na minutę, wiec niestraszne będą im zabrudzenia po kawie, winie czy sokach. Co ważne, sami możemy ustalić intensywność mycia, bo urządzenie ma aż 30 różnych poziomów przepływu wody oraz tryb automatyczny, w którym samodzielnie dobiera odpowiednią dawkę wody do zabrudzeń.

Nowoczesna stacja dokująca, czyści siebie i robota

Po zakończeniu sprzątania Roborock Qrevo Curv samodzielnie czyści się w wielofunkcyjnej stacji dokującej 3.0, która zachwyca zarówno funkcjonalnością, jak i designem. Stacja samodzielnie usuwa wszystkie odpady, które zebrał robot, myje mopy gorącą wodą (w temp. do 75 st. C.) i suszy je ciepłym powietrzem, co pozwala wyeliminować niemal 100 proc. bakterii. Została dodatkowo pojemnik na czystą i brudną wodę, oraz czujnik, który rozpozna, czy szczotki i mopy wymagają czyszczenia.

Jeśli podczas sprzątania robot uzna, że zebrał już dość zabrudzeń, wróci do stacji na czyszczenie i ponownie wyruszy sprzątać. Wszystko po to, by jakość odkurzania i mopowania była zawsze na jak najwyższym poziomie.

Nawigacja na piątkę – ten robot nie błądzi

Producent dopracował system nawigacji Roborock Qrevo Curv w najdrobniejszych szczegółach, model ma nawigację kamerową, żyroskopową i laserową, którą wspiera AI.

Sztuczna inteligencja pomaga robotowi w rozpoznawaniu przeszkód, a dzięki światłu strukturalnemu i kamerze wykrywa i omija 62 typy obiektów w 20 kategoriach – wykorzystuje tu technologię PreciSense LiDAR. System ten tworzy szczegółowe i dokładne mapy w czasie rzeczywistym, aby wybrać optymalną trasę do czyszczenia domu.

Roborock Qrevo Curv płynnie porusza się wokół przeszkód zarówno przy świetle, jak i po ciemku, minimalizując potrzebę manualnej interwencji, co zapobiega utknięciu robota i pozostawienia nieposprzątanych obszarów podczas pracy. Bez problemu ominie pozostawione na drodze buty, skarpetki, czy zabawki.

Czworonożni pupile z pewnością polubią tego robota

Inżynierowie Roborock zadbali o komfort naszych czworonogów. Dzięki silnikom bezszczotkowym ten model robota jest niezwykle cichy, co pomaga zminimalizować stres u zwierząt przebywających w domu. Dodatkowo, robot został wyposażony w funkcję automatycznego omijania pupili, co zapobiega ich straszeniu, oraz możliwość połączenia wideo, dzięki której możesz obserwować swojego zwierzaka i utrzymywać z nim kontakt, nawet będąc poza domem.

Jak to działa w praktyce? Gdy robot zbliża się do kota lub psa, natychmiast zatrzymuje swoją główną szczotkę i omija zwierzę, aby go nie przestraszyć. Natomiast dzięki opcji połączenia w czasie rzeczywistym, możesz także mówić do pupila za pośrednictwem robota. Urządzenie potrafi wykrywać obecność zwierząt, nawet jeśli chowają się w swoich ulubionych zakamarkach. Roborock daje również możliwość sprawdzenia lokalizacji naszego pupila , gdy jesteśmy poza domem.

"Hello Rocky, Start cleaning" – możemy sterować robotem głosowo

Roborock zapewnia intuicyjne sterowanie dzięki wbudowanemu inteligentnemu asystentowi głosowemu, który działa także bez dostępu do Internetu. Wystarczy włączyć funkcję "Voice Assistant" w ustawieniach aplikacji, a następnie wypowiedzieć "Hello Rocky" i poczekać na odpowiedź robota. Potem można już wydawać komendy głosowe: "Start cleaning", "Stop cleaning" i tak dalej.

Dzięki technologii Roborock SmartPlan, urządzenie automatycznie optymalizuje proces sprzątania, dostosowując moc czyszczenia do specyficznych warunków. Możesz również monitorować postępy w czasie rzeczywistym przez aplikację, co znacznie upraszcza obsługę.

Wybierz Roborock Qrevo Curv, aby cieszyć się bezobsługowym sprzątaniem dzięki jego potężnej mocy ssania i inteligentnym systemom nawigacji AI. Ten robot z łatwością zadba o czystość w twoim domu, pozostawiając ci więcej czasu na relaks.