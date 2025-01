Microsoft ujawnia oficjalną listę gier na drugą połowę stycznia i początek lutego. W usłudze Xbox Game Pass pojawi się kilka premierowych tytułów, w tym Sniper Elite: Resistance.

Wiemy, jak wygląda PlayStation Plus w styczniu, więc dla równowagi należy przybliżyć szczegóły Xbox Game Pass na drugą połowę pierwszego miesiąca 2025 r. Trzeba przyznać, że Microsoft postarał się, by gracze nie narzekali na brak nowości.

Xbox Game Pass i nowe gry na drugą połowę stycznia

Lonely Mountain: Snow Riders – gra dostępna od 21 stycznia, czyli dnia premiery (chmura, PC, Series X|S);

Flock – gra dostępna od 22 stycznia (konsole);

Gigantic: Rampage Edition – gra dostępna od 22 stycznia (chmura, PC, Series X|S);

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – gra dostępna od 22 stycznia (konsole);

Magical Delicacy – gra dostępna od 22 stycznia (konsole);

Tchia – gra dostępna od 22 stycznia (Series X|S);

The Case of the Golden Idol – gra dostępna od 22 stycznia (konsole);

Starbound – gra dostępna od 22 stycznia (chmura i konsole).

W co warto zagrać? Na przykład Lonely Mountain: Snow Rider to niezobowiązująca, kooperacyjna gra narciarska z prostą, lecz urzekającą oprawą graficzną. Z kolei The Case of the Golden Idol to propozycja dla miłośników gier detektywistycznych. Tchia natomiast oferuje graczom otwarty świat i tropikalną przygodę. W dalszej części miesiąca Microsoft dorzuci:

Eternal Strands – gra dostępna od 28 stycznia, czyli od dnia premiery (chmura, konsole, PC);

Orcs Must Die! Deathtrap – gra dostępna od 28 stycznia, czyli od dnia premiery (chmura, Series X|S, PC);

Shady Part of Me – gra dostępna od 29 stycznia (chmura, konsole, PC);

Sniper Elite: Resistance – gra dostępna od 30 stycznia, czyli od dnia premiery (chmura, konsole, PC);

Citizen Sleeper 2: Starward Vector - gra dostępna od 31 stycznia, czyli od dnia swojej premiery (chmura, Series X|S, PC).

Sniper Elite: Resistance w Xbox Game Pass

Chyba daniem głównym dla większości użytkowników Xbox Game Pass będzie dostęp do Sniper Elite: Resistance w dniu premiery. Jest to spin-off serii, zachowujący jej prawidła; w toku rozgrywki gracz (lub gracze, bowiem kampania oferuje tryb kooperacji) muszą wyeliminować Wunderwaffe - broń, która może sprawić, że Niemcy wygrają wojnę. Akcja gry toczy się we Francji w okresie II wojny światowej.

Poznaliśmy też pierwszą grę zasilającą Xbox Games Pass w lutym. Jest to Far Cry New Dawn. Produkcja pojawi się 4 lutego i będzie dostępna na PC, konsolach i za pośrednictwem chmury.

Źródło: Xbox Wire