Boston Dynamics w swoim technologicznym żywiole. Słynny robot Atlas odchodzi na emeryturę, ale nie oznacza to, że rozwój humanoidalnych maszyn dobiega końca. Wręcz przeciwnie - to dopiero początek. Firma zaprezentowała następcę.

Tej firmy nie trzeba przedstawiać entuzjastom technologii. Każde nowe nagranie autorstwa Boston Dynamics odbija się szerokim echem, wszak to właśnie z zaplecza amerykańskiego giganta wychodzą zdumiewające, humanoidalne maszyny. Dosłownie wychodzą.

Nowy robot Boston Dynamics na nagraniu

Krótkie, lecz intrygujące nagranie pojawiło się na oficjalnym kanale firmy w serwisie YouTube. Aktualnie niespełna 2 mln wyświetleń - taki wynik podpowiada, że warto poświęcić niecałą minutę. Na nagraniu widać przedstawiciela kolejnej generacji robotów humanoidalnych - nowy, w pełni elektryczny wariant Atlas, z którego użytek będzie można zrobić w świecie rzeczywistym.

Ten robot to ukoronowanie wieloletnich badań. Nowa wersja Atlasu będzie mocniejsza, a przy tym będzie mogła pochwalić się szerszym zakresem ruchu, a przypomnijmy, że wysłużona już wersja hydrauliczna nie miała przecież problemów z podnoszeniem ciężkich i nieregularnych obiektów. Teraz będzie jeszcze lepiej. Firma aktualnie bada, jaki rodzaj chwytaków będzie najlepszy. Wszystko po to, by nowy Atlas sprostał wyzwaniom narzuconym przez środowiska pracy klientów.

“Ta najnowsza wersja robota Atlas opiera się na długiej historii innowacji oraz badań i rozwoju, przesuwając granice mobilności całego ciała i manipulacji dwuręcznej. Od PETMAN testującego odzież ochronną po niedawno wycofanego z użytku HD Atlas wykonującego parkour – spędziliśmy ponad dekadę, rozwijając najnowocześniejszy sprzęt dzięki robotyce humanoidalnej.” - czytamy na oficjalnej stronie Boston Dynamics.

Stworzony, by przekraczać ludzkie możliwości

Nowa maszyna to bardziej ewolucja niż rewolucja; w przypadku humanoidalnych robotów niezwykle istotna jest potrzeba opracowania mechanizmów, które zagwarantują maszynie równowagę w nieznanym środowisku. Nowy Atlas przypomina człowieka, ale został powołany do życia, by przekraczać ludzkie możliwości w zakresie ruchu. Pod tym względem już jest lepszy od człowieka, a omawiane nagranie doskonale to wizualizuje.

Chyba dla samej zasady warto postawić w tym miejscu pytanie: czy roboty Boston Dynamics zabiorą ludziom pracę? “Zabrać” to złe słowo. Z pewnością takie maszyny wyręczą ludzi w realizacji “nudnych, brudnych i niebezpiecznych zadaniach” - do tego dąży firma.

Źródło: Boston Dynamics, YouTube, zdjęcie otwarcia: YouTube