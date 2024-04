Jaka jest najlepsza gra? Internauci zdecydowali

Zakończony niedawno plebiscyt Produkt Roku WP 2023 przyniósł kilka ciekawych rozstrzygnięć pośród produktów i usług pretendujących do miana najlepszych. I choć w grach wielkiej niespodzianki nie było, to już peryferia, nie tylko dla graczy, mocno rozpaliły emocje Internautów.

Produkt Roku WP 2023, łączący tradycje dwóch plebiscytów technologicznych – Imperatorów WP i Produktu Roku benchmark.pl, obejmował aż 13 różnych kategorii, w których to Internauci mogli zdecydować o przyznaniu najwyższego wyróżnienia konkretnym sprzętom, technologiom, usługom czy grom.

W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę szczególnie na to ostatnie, bo głośnych premier gier w 2023 roku nie brakowało. Ba, cały gaming wydawał się wówczas w świetnej kondycji i nic nie zwiastowało, że za chwilę branża gier pogrąży się w kryzysie. Ale to już rozważania na kolejną okazję, gdy będziemy omawiać wyniki Plebiscytu Produktu Roku WP 2024. Teraz jednak powróćmy do tego co zdobywało Wasze największe uznanie w ciągu minionych dwunastu miesięcy.

Jaka jest najlepsza gra?

Żaden podsumowujący rok plebiscyt nie może obejść się bez kategorii – najlepsza gra. Wszak to one w ten czy inny sposób napędzają nie tylko sprzedaż sprzętu, ale też ustawiczny jego rozwój. Bo przecież chcemy mieć nowe karty graficzne, nowe procesory i nowe konsole, by gry wyglądały i „chodziły” jeszcze lepiej. W tej kategorii za 2023 rok nominowane były:

Hogwart’s Legacy (Dziedzictwo Hogwartu)

Marvel’s Spider Man 2

Baldur’s Gate 3

Star Wars Jedi: Ocalały

Alan Wake 2

Starfield

Zwycięzca mógł być tylko jeden i został nim, co raczej oczywiste patrząc na ilość zgarnianym nagród, Baldur’s Gate 3. Przewaga tej niezwykłej produkcji nad zajmującym drugie miejsce Hogwart’s Legacy była na tyle miażdżąca (35% do 18%), że właściwie można powiedzieć, że RPG od Larian Studios w 2023 roku zdeklasowało konkurencję. Na ostatnim miejscu podium znalazł się, uwaga, Marvel’s Spider-Man 2. Jak na grę na wyłączność jednej tylko platformy to i tak całkiem niezły wynik. Dziwi za to trochę stosunkowo słabe przyjęcie Alan Wake 2 – gry, na którą czekaliśmy przecież ponad 13 lat, na którą zagłosowało jedynie około 9% Internautów.

Jakie są najlepsze peryferia dla graczy?

Pośród nominowanych w tej kategorii sprzętów znalazły urządzenia z wielu różnych segmentów. Mieliśmy bowiem i słuchawki dla miłośników muzyki, i myszkę dla graczy, całkiem zaawansowane gogle VR. Ba, były nawet sprzęty „na wypasie” pokroju gamepada dla najbardziej wymagających, monitora z regulowaną krzywizną i pierwszej pecetokonsolki działającej na systemie Windows 11. Pełna lista nominacji przedstawiała się zatem następująco:

PlayStation VR2

Corsair XENEON FLEX 45WQHD240

Asus ROG Ally

Razer DeathAdder V3 Pro

Sony WF-1000XM5

Logitech G Pro X 2 Lightspeed

I tu już walka była prawdziwa zażarta, bo o palmę pierwszeństwa niemal wyrównany bój przez cały okres trwania naszego plebiscytu toczyły dwa produkty – Asus ROG Ally i Corsair XENEON FLEX 45WQHD240. Ostatecznie zwyciężyła pecetowa konsolka od Asusa wyprzedzając monitor Corsaira dosłownie o włos (21% do 20%). Trzecie miejsce należy w tym przypadku do słuchawek Sony WF-1000XM5 (16%), a tuż poza podium znalazły się gogle VR do PlayStation 5 z wynikiem 14%.

Jak wybierają polscy gracze?

W kwestii gamingu gusta Polaków nie odbiegają zbytnio od reszty Europy czy świata. Jeśli więc chodzi o grę roku 2023 zaskoczenia zatem wielkiego nie było. Peryferia to już jednak inna para kaloszy i widać, że mamy nieco szersze spojrzenie na te kategorię produktową. Wiele z tych produktów mieliśmy okazję przetestować i w naszej redakcji, jeśli więc chcielibyście skonfrontować swoje o nich wyobrażenia z naszymi gorąco zachęcamy do przeczytania naszych recenzji. A jeśli jesteście ciekawi jak dokładnie rozkładały się głosy Internautów w poszczególnych kategoriach zajrzyjcie do wyników plebiscytu Produkt Roku WP 2023.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.