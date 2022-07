John Romero, jeden z ojców serii Doom i Quake, ma chrapkę na powrót do korzeni. Jego studio zabiera się za nową strzelankę.

John Romero zapowiada nową grę

Wielkie słowa bywają niekiedy nadużywane, również w odniesieniu do branży gier i osób z nią związanych. Jeśli jednak szukać tych, którzy zasługują na miano legendy, to John Romero nie powinien budzić większych wątpliwości. Gdyby ktoś nie kojarzył (chociaż ciężko to sobie wyobrazić), mówimy o jednym z współzałożycieli studia id Software i ojcu kultowych marek Doom oraz Quake, które wyznaczyły standardy w swoim gatunku.

Po odejściu z id Software nie z jednego pieca jadł chleb, nie każdy był jednak idealnie wypieczony. Obecnie John Romero celuje w rozwój studia Romero Games, w czym ma pomóc zapowiedziany projekt. Nowy, ale stanowiący swojego rodzaju powrót do korzeni.

Co wiemy o grze studia Romero Games?

Tego typu ogłoszenia z reguły nie obfitują w wiele szczegółów i w tym przypadku jest identycznie. Nie znaczy to jednak, że nie zdradzono zupełnie niczego.

Romero Games deklaruje, że jest w 100% skoncentrowane na strzelankach pierwszoosobowych oraz fundamentach, które zbudowały kariery poszczególnych pracowników, studio oraz cały gatunek. Szykowany projekt to właśnie tego typu gra. Będzie zupełnie nową marką, napędzaną przez silnik Unreal Engine 5. Podobno nawiązano już współpracę z „dużym wydawcą”.

Póki co, to tyle. Do premiery jest jeszcze bardzo daleko, trudno nie interpretować w ten sposób wzmianki o poszukiwaniach nowych pracowników.

Źródło: Romero Games