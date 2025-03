Rosja chce monitorować kopaczy kryptowalut. Ministerstwo podało powód

Kopanie kryptowalut stało się dochodowym biznesem dla kopaczy i poważnym problemem dla państwa. Rosja wprowadziła pierwsze ograniczenia związane z wydobywaniem wirtualnych walut, ale ministerstwo energii chce pójść o krok dalej.

Kopanie kryptowalut to proces, w którym komputery rozwiązują skomplikowane równania matematyczne, aby potwierdzać transakcje i dodawać je do blockchaina. Górnicy wykorzystują do tego potężne karty graficzne (GPU) lub specjalistyczne układy ASIC, a w zamian otrzymują nagrody w postaci kryptowalut, takich jak Bitcoin czy Ethereum.

Kopanie kryptowalut może być dochodowym biznesem, ponieważ nagrody często przewyższają koszty energii elektrycznej i sprzętu, zwłaszcza w krajach o taniej energii. Rosja stała się jednym z globalnych liderów w tej dziedzinie ze względu na niskie ceny prądu oraz chłodny klimat, który pomaga w chłodzeniu sprzętu górniczego.

Rosja zakazuje kopania kryptowalut na Syberii

Syberia, jeden z najbiedniejszych regionów Rosji, ogłosiła w zeszłym roku stan gotowości z powodu możliwych braków energii. Gubernator Igor Kobzev polecił przygotować plany na wypadek przerw w dostawie prądu i sprawdzić gotowość służb kryzysowych. Choć początkowo budził on kontrowersje, już teraz przynosi pozytywne efekty, szczególnie na Syberii.

Ministerstwo Energii podkreśliło, że wprowadzone ograniczenia pomogły uniknąć problemów z dostawami prądu, które mogłyby dotknąć mieszkańców, zwłaszcza w regionach o surowym, mroźnym klimacie. Jak podaje agencja TASS, dzięki zakazowi obciążenie syberyjskiej sieci energetycznej spadło o ponad 300 MW, co pozwoliło zapobiec ewentualnym ograniczeniom w dostawach energii.

Rosja chce monitorować kopaczy kryptowalut

Rosyjscy urzędnicy podkreślili, że choć kopanie kryptowalut jest istotną działalnością, priorytetem będzie wykorzystanie energii do innych celów. „Oczywiście wprowadzone zostaną ograniczenia, aby w pierwszej kolejności zapewnić zasilanie obiektom socjalnym oraz powstającym przedsiębiorstwom” – stwierdził w grudniu wicepremier Aleksander Nowak.

Rosja prawdopodobnie podejmie kolejne kroki w celu monitorowania kopaczy kryptowalut. Ministerstwo Energii zaproponowało stworzenie rejestru urządzeń wykorzystywanych do kopania kryptowalut, aby lepiej kontrolować ich moc obliczeniową. Taki katalog pozwoliłby władzom określić, gdzie znajduje się sprzęt i jak może wpływać na lokalne sieci energetyczne.

foto: Adobe Stock