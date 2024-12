Nielegalna kopalnia kryptowalut na Syberii. Górnicy ukarani grzywną

Rosja wciąż pozostaje atrakcyjnym miejscem do kopania kryptowalut, jednak nie zawsze są to legalne przedsiębiorstwa. Jeden z dostawców energii elektrycznej został ukarany grzywną za prowadzenie nielegalnej kopalni kryptowalut na Syberii.

Kopanie kryptowalut to proces, w którym komputer rozwiązuje skomplikowane matematyczne zagadki w celu potwierdzania transakcji w sieci blockchain, za co “górnicy” otrzymują nagrody w postaci wirtualnych monet. Do kopania kryptowalut potrzebny jest odpowiedni sprzęt, ale też dostęp do taniej energii elektrycznej, co jest kluczowe dla opłacalności tego biznesu.

Kopalnie kryptowalut często są lokowane w rejonach, gdzie można liczyć na tańszą energię elektryczną, co znacząco obniża koszty prowadzenia działalności. Nie zawsze jest to zgodne z obowiązującym prawem, ponieważ niektóre kopalnie działają w sposób nielegalny, wykorzystując zasoby energetyczne bez odpowiednich zezwoleń lub nadużywając dostawców energii. Takie praktyki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Nielegalna kopalnia krypotwalut na Syberii

Prokuratura Generalna Obwodu Irkuckiego opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym informuje o odkryciu nielegalnej kopalni kryptowalut. Jeden z dostawców energii elektrycznej miał umieścić koparki na państwowych gruntach, które mogły być wykorzystywane tylko do celów użyteczności publicznej.

Na opublikowanym zdjęciu można zauważyć kilkadziesiąt koparek ASIC. Mówimy więc o sprzęcie przeznaczonym typowo do kopania kryptowalut.

Dostawca energii został ukarany grzywną w wysokości ponad 330 000 rubli (około 12 tys. zł) za niewłaściwe użytkowanie gruntów. Lokalni prokuratorzy poinformowali, że będą również prowadzić postępowanie administracyjne przeciwko dostawcy energii.

Rosja chce się rozprawić z nielegalnymi kopalniami kryptowalut

W 2023 r. Rosja stała się drugim co do wielkości krajem pod względem wydobycia kryptowalut, a rosyjski rząd szybko podjął działania, aby zalegalizować wydobycie kryptowalut. Jak widać, mimo to nadal funkcjonuje wiele nielegalnych kopalni, które często działają w ukryciu.

foto na wejście: Adobe Stock