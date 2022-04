Elektrownia w Czarnobylu była okupowana właściwie od początku konfliktu, ale kilka dni temu rosyjscy żołnierze wycofali się z obiektu. Jak się okazuje, okupanci zabrali ze sobą cenne części komputerowe.

Rosyjscy żołnierze ukradli procesory i karty graficzne z elektrowni w Czarnobylu

Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia opublikowała zdjęcia czarnobylskiej elektrowni po wycofaniu się rosyjskich żołnierzy.

Na jednej z fotografii ujęto splądrowany budynek administracyjny – można tutaj dostrzec kilka rozebranych komputerów, z których wyjęto procesory i karty graficzne (najprawdopodobniej to platformy oparte o podstawkę Intel LGA 2011 i karty GeForce GTX 1000).

Dlaczego żołnierze ukradli z komputerów akurat te podzespoły? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Możemy podejrzewać, że chodzi o ich odsprzedanie - procesory i karty graficzne to najcenniejsze komponenty, które można ze sobą łatwo zabrać. Po nałożeniu sankcji, dostęp do takiego sprzętu w Rosji jest mocno utrudniony, więc jego ceny są też dużo wyższe. Nie ma jednak ryzyka, że części będą napromieniowane lub niebezpieczne.

Na koniec pozostaje pytanie – czy pójdzie na tym Crysis… chociaż w tym przypadku chyba należałoby zapytać, czy pójdzie na tym S.T.A.L.K.E.R. :-).

Źródło: Facebook @ Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia