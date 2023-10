ZTE przypomina o niedawnej premierze mobilnego routera ZTE MF79U. Oto najważniejsze informacje na temat tego urządzenia.

Nowy router LTE od ZTE zapewnia prędkość do 150 Mb/s (przy pobieraniu) i 50 Mb/s (przy wysyłaniu). Aby uruchomić sprzęt, wystarczy standardowo włożyć do niego kartę Micro SIM i podłączyć go do dowolnego zasilania przez USB. MF79U umożliwia stworzenie lokalnego hot spotu Wi-Fi obsługującego do ośmiu urządzeń jednocześnie.

Model wyposażono w dwa złącza dla zewnętrznych anten TS9, które mogą poprawić jakość sygnału LTE. Wbudowany czytnik kart microSD obsługuje karty o pojemności do 32 GB.

Wymiary i cena ZTE MF79U

ZTE MF79U ma niewielkie wymiary (14 x 32 x 102 mm), co sprawia, że można go łatwo schować do kieszeni czy schowka samochodowego. Router kosztuje 169 zł.

źródło: materiały prasowe