Routery Nowe routery D-Link EXO Smart Mesh - wysoka prędkość, duży zasięg i pełne bezpieczeństwo z dnia 04-05-2020

Routery D-Link EXO Smart Mesh zapewniają szybki Internet i duży zasięg, a do tego pozwalają zatroszczyć się o bezpieczeństwo. Co konkretnie mają do zaoferowania modele DIR-1960, DIR-2660 i DIR-3060?

Routery D-Link z serii EXO Smart Mesh pracują w standardzie 802.11ac Wave 2 z MU-MIMO, oferując pierwszorzędny zasięg i szybki Internet w całym domu. Dzięki dwurdzeniowym procesorom zapewniają odpowiednią wydajność, co docenią gracze i miłośnicy streamingu, a narzędzia, takie jak McAfee Secure Home Platform, McAfee LiveSafe czy kontrola rodzicielska, pozwalają zadbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Jakimi prędkościami mogą pochwalić się nowe routery D-Link EXO Smart Mesh? D-Link DIR-1960 EXO osiąga 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz,

osiąga 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz, D-Link DIR-2660 EXO osiąga 800 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 1733 Mb/s w paśmie 5 GHz,

osiąga 800 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 1733 Mb/s w paśmie 5 GHz, a D-Link DIR 3060 EXO osiąga 400 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 1733+867 Mb/s w paśmie 5 GHz. Jeśli dziwią was liczby w najszybszym routerze z tej trójki, to spieszymy z wyjaśnieniami. Otóż jest to model trójzakresowy: pozwala równocześnie korzystać z pasma 2,4 GHz oraz dwóch pasm 5 GHz (na przykład jednego na potrzeby akcesoriów smart home, a drugiego – do grania online). To efektywne rozwiązanie, które sprawdza się szczególnie wtedy, gdy potrzebujemy podłączyć do sieci wiele różnych urządzeń. Co jeszcze mają nowe routery D-Link? Gigabitową łączność przewodową i porty USB na dokładkę Dodajmy jeszcze na koniec, że każdy z tej trójki dysponuje 1 gigabitowym portem WAN i 4 gigabitowymi portami LAN, a także dodatkowymi gniazdami USB: po jednym USB 3.0 (w przypadku modeli DIR-1960 i DIR-2660) oraz jednym USB 3.0 i jednym USB 2.0 (w modelu DIR-3060). Można je wykorzystać do podłączenia dysku zewnętrznego, aby udostępniać zdjęcia czy filmy w całej domowej sieci. Już wkrótce każdy z tych routerów będziecie mogli wygrać w konkursie na naszym portalu. Koniecznie trzymajcie rękę na pulsie! Źródło: D-Link Czytaj dalej o routerach: Co dwa routery to nie jeden – testujemy D-Link Covr-1102!

Niezbyt drogi router dla tych, którzy chcą czegoś więcej - TP-Link Archer C80

Optymalny router bez USB? Testujemy D-Link DIR-878!