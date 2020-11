11 listopada rozpoczyna się 12. sezon Call of Duty: Mobile. W Going Dark na graczy czekają nowe mapy, bronie, wydarzenia i umiejętności.

Lada dzień swoją premierę będzie mieć Call of Duty: Black Ops Cold War. Jednak zanim to nastąpi, warto zobaczyć co przygotowano dla graczy w mobilnej wersji gry. Właśnie zaczyna się Going Dark - 12. sezon Call of Duty: Mobile.

Call of Duty: Mobile - Going Dark

Going Dark rusza 11 listopada o godzinie 02:00 czasu polskiego. Dostępny jest zarówno na system Android, jak i iOS.

Gracze zostaną wprowadzeni w nowy sposób gry z nocnymi mapami i trybami. Operatorzy otrzymają dostęp do w pełni funkcjonalnych gogli noktowizyjnych, które oferują obrazowanie w podczerwieni. Celownik laserowy również może okazać się przydatny w ciemności.

Pojawi się mnóstwo nowej zawartości, zarówno darmowej, jak i premium: nowe postacie, funkcjonalna broń, nowe umiejętności Operatora i wiele więcej. Dodatkowo, na graczy będą czekać wyzwania sezonowe.

Knights Divided to wydarzenie tematyczne, w którym będzie można wziąć udział. Warto wypatrywać nagród, bo można zdobyć specjalny zestaw broni.

Pojawi się również nowa mapa dla wielu graczy – Hackney Yard (w wersji nocnej i dziennej), znana z Call of Duty: Modern Warfare. To piaszczysty, wypełniony śmieciami plac przemysłowy, który sprawdzi się zarówno w pojedynkach snajperskich, jak i walce w zwarciu w biurach. Tryb nocny dodaje element zaskoczenia, który skłoni graczy do wymyślania sprytniejszych strategii.

Gra będzie zawierać oferty specjalne z okazji Black Friday oraz Cyber Monday. Szykuje się spora ilość rabatów, w tym specjalne oferty na zestawy i skrzynie. W sklepie jest całe mnóstwo promocji, zatem nie przegapcie ich, jeżeli chcecie ulepszyć swój arsenał.

Informacje o 12. sezonie Call of Duty: Mobile

Nowa mapa – Hackney Yard (MP)

Nowa legendarna postać - Dark Nikto

Mapy nocne – Crash, Summit oraz Hackney Yard

Nowa klasa Battle Royale – Refitter

Nowy perk – Launcher Plus

Dwie nowe funkcjonalne bronie – AGR556, .50 GS

Nowa umiejętność operatora – Ballistic Shield

Nowy tryb – Night Mode w TDM oraz Attack of the Undead

Karnet Bojowy Sezonu 12: Going Dark – nowe postacie, bronie, przedmioty i więcej

Wydarzenie tematyczne – Knights Divided

Nowe wyzwania sezonowe

Nowe przedmioty już teraz dostępne w sklepie

Liczne aktualizacje UI, balans broni oraz optymalizacja rozgrywki

Źródło: Call of Duty, Kool Things

