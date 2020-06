TikTok for Business to szansa dla firm i organizacji, aby zaistnieć w serwisie, z którego aktywnie korzystają setki milionów osób na całym świecie. Opcji jest kilka.

TikTok for Business – nie rób reklam, rób TikToki

Co to jest TikTok? To nowa ulubiona platforma społecznościowa (nie tylko) młodych ludzi. Znajduje się w czołówce najczęściej pobieranych aplikacji mobilnych i już teraz – niespełna 4 lata po oficjalnym debiucie – aktywnie korzysta z niej ponad 800 milionów użytkowników. Ci najmłodsi spędzają już na nim prawie tyle czasu, co na YouTube (średnio 80 minut vs 85 minut dziennie) – jak wynika z raportu Qustodio.

TikTok to platforma, na której liczy się kreatywność, a równocześnie jej dużym atutem jest to, że oddaje twórcom olbrzymią swobodę. Trzeba to jednak dobrze wykorzystać, bo na zainteresowanie użytkowników ma się tylko kilka sekund. Ale gdy to się uda, to klip może w mgnieniu oka stać się szalenie popularny na całym świecie.

Dla najróżniejszych organizacji z całego świata oznacza to olbrzymią społeczność, do której mogą trafić ze swoim przekazem i ze swoimi produktami. Właśnie dlatego powstał TikTok for Business – to platforma z wszystkimi rozwiązaniami marketingowymi dla marek. Całość opiera się na zasadzie – i takie też jest hasło – „nie rób reklam, rób TikToki”.

Oto TikTok for Business, czyli reklamy na TikToku

TikTok for Business ma wyzwolić kreatywną stronę marki i umożliwić dostosowanie przekazu do współczesnego odbiorcy – użytkownika TikToka. Formy prezentacji to między innymi:

TopView – zwykłe reklamy wyświetlane przy pierwszym uruchomieniu aplikacji,

– zwykłe reklamy wyświetlane przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, Brand Takeovers – typowe reklamy wideo trwające od 3 do 5 sekund,

– typowe reklamy wideo trwające od 3 do 5 sekund, In-Feed Videos – trwające do 60 sekund klipy wideo z dźwiękiem, na kanale,

– trwające do 60 sekund klipy wideo z dźwiękiem, na kanale, Hashtag Challenges – wyzwania, zachęcające użytkowników do tworzenia treści wokół hasztagu

– wyzwania, zachęcające użytkowników do tworzenia treści wokół hasztagu oraz Branded Effects – reklamy z wizerunkiem marki lub produktem dodanym do klipu w 2D, 3D lub nawet rzeczywistości rozszerzonej.

Tak naprawdę większość tych formatów była dostępna już wcześniej, ale platforma TikTok for Business zapewnia szybki i wygodny dostęp do nich wszystkich z jednego miejsca. Marketingowcy znajdą tam także komplet informacji i materiałów szkoleniowych, dzięki którym wykorzystają potencjał drzemiący w tym serwisie.

Ceny nie są jawne – to, ile firma zapłaci za kampanię marketingową, zależeć będzie od tego, co sprzedaje, co chce osiągnąć i w jaki sposób planuje to zrobić. Mówi się jednak, że TikTok for Business będzie pod tym względem znacznie bardziej atrakcyjne niż oferta Facebooka.

