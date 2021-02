Producent określa Xiaomi Mi TV Q1 mianem jednego z najciekawszych smart TV na rynku. Ile w związku z tym za niego oczekuje?

Przedsprzedaż Xiaomi Mi TV Q1 już w marcu

Wczorajsza prezentacja nowych produktów Xiaomi miała niewątpliwie najważniejszy punkt, którym było przybliżenie najnowszego flagowego smartfona Xiaomi Mi 11, w tym jego cen i dostępności na naszym rynku. Wśród pozostałych propozycji pojawił się natomiast między innymi Mi TV Q1, o którym usłyszeliśmy już na początku tego miesiąca.

Okazuje się, że szybko dociera on do Polski. Przedsprzedaż ruszy już wkrótce i w jej ramach można będzie sięgnąć po Mi TV Q1 w cenie 4999 złotych. To oferta promocyjna, będzie obowiązywała od 15 marca i do wyczerpania zapasów. Dlaczego warto z niej skorzystać? Bo jeśli kogoś ten telewizor interesuje, to warto wiedzieć, że po zakończeniu przedsprzedaży jego cena podskoczy do 6499 złotych. Nie da się ukryć, że to naprawdę spora oszczędność.

Dobry telewizor do gier i nie tylko. Co oferuje Xiaomi Mi TV Q1?

Mi TV Q1 został dość szybko określony mianem telewizora, który powinien przypaść do gustu graczom, chociażby z racji obecności złącza HDMI 2.1. Poza nim ma też między innymi 2 złącza HDMI 2.0, 2 złącza USB 2.0 i złącze LAN / Ethernet oraz oczywiście moduły do łączności bezprzewodowej - Bluetooth 5.0 i Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz).

Nie sposób nie przypomnieć jednak też o kilki innych elementach specyfikacji. Przede wszystkim trzeba zaakcentować, iż mowa tutaj o przekątnej aż 75 cali oraz fakcie, że producent zdecydował się wykorzystywać technologię QLED oraz rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Xiaomi Mi TV Q1 obsługuje Dolby Vision, HDR10 +, HDR10 i HLG, ma wbudowany najnowszy Android TV i cechuje się pełną integracją z Asystentem Google.

Jak podoba Wam się Xiaomi Mi TV Q1?

Źródło: Xiaomi

Warto zobaczyć również: