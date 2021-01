Philips pokazał nowe telewizory OLED i Mini-LED z oferty na rok 2021. Zapowiadają się wyśmienicie, a gwarancją wysokiej jakości w tych wszystkich modelach ma być procesor P5 piątej generacji.

Nowy procesor P5, czyli moc sztucznej inteligencji w TV

To już piąta generacja procesora P5. Nowy układ jeszcze mocniej wykorzystuje sztuczną inteligencję, pozwalającą mu na przykład na optymalizację obrazu pod kątem warunków oświetleniowych w pomieszczeniu czy też wykrywanie filmów i automatyczne dostosowywanie ustawień do takich właśnie materiałów. Algorytmy zapewniają nie tylko naturalny i szczegółowy obraz, ale też eliminują problemy związane z brakiem ostrości w dynamicznych scenach (co docenić mają przede wszystkim kibice i gracze) oraz – co ważne w przypadku OLED-ów – zapobiegają wypalaniu się matryc (poprzez zmniejszanie natężenia podświetlenia statycznych elementów).

Nowe telewizory Philips OLED: 806/856. Android 10, HDMI 2.1 i Ambilight z 4 stron

Skoro już wspomnieliśmy o organicznych panelach, to zacznijmy właśnie od wyposażonych w nie urządzeń. Nowe telewizory Philips OLED 806 i 856 zapowiadają się naprawdę świetnie. Obsłużą Dolby Vision i HDR10+ Adaptive, dzięki czemu obraz będzie wysoko kontrastowy i realistyczny. Doskonały efekt powinien dać również (wchodzący na miejsce 3-stronnego) czterostronny system Ambilight, rozświetlający ścianę za ekranem.

Nowe modele Philipsa będą również wyposażone w porty HDMI 2.1 o przepustowości 48 Gb/s, dzięki którym dostępne będą takie funkcje jak automatyczny tryb gry, e-ARC oraz dynamicznie dostosowywana częstotliwość odświeżania ekranu: od 40 do 120 Hz. Posiadacze nowych konsol mogą się więc zainteresować tymi telewizorami. Na liście atutów odnajdujemy także system Android TV w wersji 10 z Asystentem Google, 50-watowe głośniki w układzie 2.1 z funkcją DTS Play-Fi (do podłączenia dodatkowych głośników bezprzewodowych) oraz metalową konstrukcję. Różnice? Bazą dla 806 są nóżki, a dla 856 – obrotowa podstawa.

Tegoroczne telewizory OLED z oferty Philips będą dostępne w rozmiarach 48, 55 i 65 cali. Ceny rozpoczną się od 5999 zł za ten najmniejszy i sięgną 9999 zł (w przypadku modelu 65-calowego).

Telewizory Mini-LED zasilają katalog Philipsa. Serie 9506 i 9636

W tym roku producent przygotował również telewizory z podświetleniem Mini-LED, zapewniającym większy kontrast, głębszą czerń i wyższą jasność. Ta ostatnia wyniesie 1500 nitów w modelu Philips 9506 oraz nawet 2000 nitów w Philips 9636. W obu przypadkach mówimy o 120-hercowych panelach typu VA, obsłudze HDMI 2.1 z funkcjami dla graczy, dynamicznym trybie HDR10+ Adaptive, czterostronnym systemie Ambilight oraz platformie Android TV 10.

Philips 9636 (oprócz wyższej jasności) będzie mógł się również pochwalić lepszym brzmieniem, zapewnianym przez 3.1.2-kanałowy system audio marki Bowers & Wilkins. Stąd też wyższa cena: 9999 zł za model 65-calowy i 12 999 zł za model o przekątnej 75 cali. Urządzenia z serii 9506 będą natomiast wyposażone w 50-watowe głośniki 2.1, a ich ceny rozpoczną się od 7999 zł w wersji 65 cali.

Źródło: TP Vision, informacja własna

