Nowe telewizory Samsung z rodzin QLED i Neo QLED będą miały wiele do zaoferowania pod względem obrazu, dźwięku i funkcjonalności. Czy to wszystko docenią także gracze?

Nowe modele Samsung QLED i Neo QLED. Dobre telewizory dla graczy?

Wiemy już jak wyglądają i co mniej więcej oferują nowe telewizory Samsung QLED i Neo QLED na rok 2021. Okazuje się, że gracze również będą mieć powody, by się nimi zainteresować. O czym konkretnie mówimy? Ano choćby o obecności portów HDMI 2.1, co otwiera drzwi do wirtualnej rozrywki na wyższym poziomie. Możliwe staje się na przykład granie w 4K przy 120 Hz (choć póki co ze świecą szukać tytułów, które by na to pozwoliły), ale nawet ważniejsza jest dynamicznie dostosowywana częstotliwość odświeżania. Dzięki temu zawsze możemy liczyć na optymalną płynność.

Producent z Korei Południowej chwali się też automatycznie aktywowanym trybem niskiego opóźnienia, a to ostatnie – wedle zapowiedzi – będzie schodzić nawet poniżej 6 milisekund. Sprawdzenie współczynnika input lag, skonfigurowanie bezprzewodowych słuchawek i dostosowanie proporcji ekranu będzie zaś możliwe z poziomu nowego Panelu Gracza. Ta nowość w Trybie Gra ma się cechować przejrzystym interfejsem i obecnością kompletu funkcji dla miłośników elektronicznej rozrywki.

Co jeszcze mają do zaoferowania graczom telewizory Samsung QLED na rok 2021?

Wypada też wspomnieć o obsłudze technologii AMD FreeSync Premium Pro, zapewniającej jakość HDR, wysoką płynność i niskie opóźnienia. Będzie ona dostępna we wszystkich modelach Neo QLED (to te z podświetleniem Mini-LED) i QLED o przekątnych od 55 cali wzwyż oraz w 50-calowym wariancie Q90A. Wisienką na torcie jest natomiast Dźwięk Podążający za Obiektem – technologia sprawiająca wrażenie, jakby dźwięki dochodziły dokładnie z tego miejsca na ekranie, na którym znajduje się coś, co je wywołuje (na przykład pędzący samochód, strzelający karabin czy wybuchająca beczka).

„Użytkownicy oczekują telewizorów z najwyższej półki, które zapewnią doskonałe wrażenia gamingowe, niezależnie od tego, czy chodzi o grę na komputerze, czy na konsoli – powiedział Younghun Choi, z Samsung Electronics. – Dlatego w tegorocznej ofercie tak ważne było rozbudowanie i zoptymalizowanie kluczowych funkcji dla graczy, które do tej pory dostępne były w naszych monitorach. Usprawnienia, które znajdziemy w nowej linii Neo QLED i QLED pozwolą użytkownikom wykorzystać pełen potencjał gier nowej generacji”.

