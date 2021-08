Planujecie zakup nowego procesora? Właśnie jest do tego bardzo dobra okazja, bo AMD przygotowało ciekawą promocję dla kupujących nowe modele Ryzen 5000G.

Procesory AMD Ryzen 5000G to świetna propozycja do budowy wydajnego i niedrogiego komputera, bez konieczności kupowania samodzielnej karty graficznej – szczególnie ciekawie wypada tutaj topowy model Ryzen 7 5700G. Jednostki dopiero co trafiły do sprzedaży, a producent już kusi ciekawą promocją.

Układy Ryzen 5000G łączą rdzenie Zen 3 i zintegrowaną grafikę Vega. Jednostki powinny zainteresować twórców treści, entuzjastów, ale też okazjonalnych graczy - jednostki w popularnych grach zapewniają płynność animacji ponad 100 fps (i to bez dokładania samodzielnej karty graficznej).

Promocja dla kupujących AMD Ryzen 5000G

Osoby kupujące procesory Ryzen 7 5700G lub Ryzen 5 5600G mogą za darmo otrzymać pakiet Warframe G-Series o wartości 30 dolarów – obejmuje on następujący zestaw dodatków:

100 Platinum

100 000 Credits

1x Orokin Reactor

1x Orokin Catalyst

1x Warframe Slot

2x Weapon Slot

1x Essential Base Damage Mod Bundle

1x 7 Day Affinity Booster

1x 7 Day Credit Booster

1x Pyra Syandana

1x Kumuda Glyph

1x Kumuda Sigil

Warframe może nie należy do najnowszych tytułów, ale nadal przyciąga wielu graczy. Pakiet dodatków pozwoli uzyskać przewagę nad przeciwnikami, więc na pewno będą chętni do skorzystania z oferty.

Ryzen 5000G - jak otrzymać pakiet Warframe: G-Series?

Promocja dotyczy procesorów kupionych w terminie 5 sierpnia - 25 września 2021 roku i jest honorowana w dużych sieciach handlowych ze sprzętem komputerowym - m.in. Komputronik, Media Expert, Morele i Sferis (po zakupie, klient otrzymuje kod, który trzeba zarejestrować na stronie gry w terminie 5 sierpnia – 30 października 2021 roku). Szczegóły dotyczące promocji znajdziecie na tej stronie.

Źródło: AMD