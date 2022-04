Coraz większymi krokami zbliża się premiera procesora AMD Ryzen 7 5800X3D, który ma przejąć tytuł króla wydajności w grach. Dobre osiągi procesora potwierdzają pierwsze testy opublikowane w sieci.

Ryzen 7 5800X3D - nadchodzi nowy król wydajności w grach?

Ryzen 7 5800X3D był zapowiedziany na początku roku, więc jego specyfikacja nie jest dla nas specjalnym zaskoczeniem.

Model AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 7 5800X3D AMD Ryzen 9 5900X Architektura AMD Vermeer (Zen 3) AMD Vermeer (Zen 3) AMD Vermeer (Zen 3) Rdzenie/wątki 8/16 8/16 12/24 Taktowanie/Boost 3,8/4,7 GHz 3,4/4,5 GHz 3,7/4,8 GHz Pamięć L2 8x 512 KB 8x 512 KB 12x 512 KB Pamięć L3 32 MB 96 MB 64 MB Kontroler pamięci DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 TDP 105 W 105 W 105 W Cena (premierowa) $449 $449 $549

Ryzen 7 5800X3D specyfikacją przypomina wcześniejszy model Ryzen 7 5800X. Główna różnica jest taka, że 5800X3D wykorzystuje technologię 3D V-Cache, czyli dodatkową pamięć podręczną trzeciego poziomu.

Producent chwali się, że zwiększona pojemność pamięci podręcznej przekłada się na spory wzrost wydajności w grach. Jak jest w praktyce?

Testy procesora AMD Ryzen 7 5800X3D

Tak się składa, że redakcja XanxoGaming z Peru kupiła nowy procesor i pochwaliła się pierwszymi testami wydajności.

Ryzen 7 5800X3D w benchmarkuCinbench R23 uzyskał 15 060 punktów w teście wielordzeniowym i 1493 punkty w teście jednordzeniowym. Dla porównania Ryzen 7 5800X osiąga tutaj około 15 500 i 1600 punktów, więc mówimy o nieco gorszych wynikach (najpewniej wynikają one z niższego taktowania 5800X3D).

Warto również zwrócić uwagę na wyniki w Blender Benchmark. Ryzen 7 5800X3D w trzech testach osiąga tutaj wynik około 246 punktów, a zwykły Ryzen 7 5800X około 238 punktów – różnica wynosi zatem około 3% na korzyść nowszego modelu.

Dużo ciekawiej zapowiadają się wyniki w grach. Redaktorzy posłużyli się tutaj konfiguracją z kartą graficzną GeForce RTX 3080 Ti i pamięciami 4x 8 GB DDR4 3200 MHz CL14.

Ryzen 7 5800X3D w Shadow of the Tomb Raider (DX12) osiąga średnio 231 fps. To dużo lepszy wynik względem tego co mają oferować topowe modele Intela - Core i9-12900K/KF osiąga około 190 fps, a Core i9-12900KS około 200 fps. Warto jednak zaznaczyć, że testy przeprowadzono w rozdzielczości 720p, gdzie procesor ma bardzo duży wpływ na wydajność (w rozdzielczości 1080p lub 4K różnica między modelami na pewno będzie niższa).

Czy Ryzen 7 5800X3D okaże się nowym hitem dla graczy? Co prawda póki co poznaliśmy wyniki tylko z jednej gry, ale rezultaty wyglądają bardzo obiecująco. Pozostaje więc czekać na oficjalną premierę i testy procesora – Ryzen 7 5800X3D oficjalnie ma trafić do sprzedaży 20 kwietnia i będzie kosztować 449 dolarów (czyli tyle samo co Ryzen 7 5800X).

Źródło: XanxoGaming