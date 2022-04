Intel Core i9-12900KS przy zastosowaniu standardowego chłodzenia nie imponuje potencjałem na podkręcanie. Co innego jeśli wykorzystać do tego ekstremalne chłodzenie ciekłym azotem.

Core i9-12900KS to topowy procesor Intela, który pracuje z imponującymi zegarami – już w standardzie jednostka osiąga 5,5 GHz, co przekłada się na świetne osiągi w grach i programach.

Procesor oferuje odblokowany mnożnik, ale w domowych warunkach nie należy oczekiwać wysokiego potencjału na podkręcanie (nam udało się nieznacznie podbić taktowanie rdzeni E-Core). Co innego jeśli wykorzysta się niekonwencjonalne chłodzenie ciekłym azotem.

Nowy rekord podkręcania Intel Core i9-12900KS

Takiego zadania podjął się japoński overclocker o pseudonimie SHIMIZU, który współpracuje z firmą MSI - overclocker wykorzystał sklepową wersję Core i9-12900KS oraz specjalną płytę główną MSI MEG Z690 Unify-X.

Wynik robi spore wrażenie, bo overclockerowi udało się uzyskać taktowanie 7503 MHz (74x 101,39 MHz). Mówimy zatem o przyroście na poziomie 36% względem standardowej częstotliwości 5500 MHz - rezultat klasyfikuje się jako rekord taktowania tego modelu.

Oczywiście mówimy o ekstremalnym overclockingu, którego nie można porównywać do standardowego podkręcania w domowych warunkach. Napięcie procesora zwiększono do 1,92 V, a do schłodzenia procesora wykorzystano ciekły azot. Warto również dodać, że wynik został uzyskany tylko na dwóch aktywnych rdzeniach P-Core (rdzenie E-Core zostały całkowicie wyłączone).

Pokaz podkręcania był transmitowany na żywo. Poniżej możecie zobaczyć zapis transmisji:

Źródło: HWBot, SHIMIZU