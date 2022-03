Jeszcze w tym roku mają zadebiutować procesory AMD Ryzen 7000, które zaoferują całkowicie nową konstrukcję. Okazuje się, że jednostki mogą zaskoczyć też dużym poborem mocy.

Modele Ryzen 7000 (Raphael) zostały zapowiedziane na początku roku i wtedy też poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat jednostek.

Producent zastosuje architekturę Zen 4 i 5-nanometrową litografię. Doczekamy się też całkowicie nowej platformy - AM5, która zaoferuje wsparcie dla pamięci DDR5 RAM i magistrali PCI-Express 5.0.

Spodziewamy się zwiększonej wydajności, która może mieć istotne znaczenie w przypadku gier. Podczas prezentacji producent zademonstrował działającą próbkę inżynieryjną procesora.

Procesory Ryzen 7000 zaskoczą poborem mocy?

W sieci pojawiła się sporo przecieków na temat nowych jednostek - tym razem natrafiliśmy na informacje dotyczące poboru mocy topowych, 12- i 16-rdzeniowych modeli.

Modele 12-rdzeniowe mają cechować się współczynnikiem TDP (Thermal Design Power) na poziomie 105 W, a 16-rdzeniowe już na poziomie 170 W. W tych drugich parametr PPT (Package Power Tracing) odpowiadający za maksymalny limit mocy ma wynosić 230 W.

Parametry 12-rdzeniowego modelu nie powinny nas dziwić, bo takie TDP jest spotykane w modelach Ryzen 5000. Co innego 16-rdzeniowego - oznaczałoby to wyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną, ale też więcej generowanego ciepła i wyższe wymagania co do chłodzenia jednostki.

Czy informacje się potwierdzą? O tym przekonamy się po premierze procesorów – ta ma nastąpić w drugiej połowie 2022 roku.

Źródło: Twitter @ Greymon55, Twitter @ HXL