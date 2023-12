Komputery chłodzone pasywnie to dla niektórych bardzo pożądane rozwiązanie. Posiadanie wydajnego komputera, którego generowany hałas będzie wynosił równe 0dB, to bardzo intrygujące połączenie. Jeden z użytkowników Reddit pochwalił się swoim projektem.

Redditor o nazwie Prestigious_Gate_615 opracował bardzo nietypową konstrukcję, w której wykorzystał następujące podzespoły:

Procesor: Ryzen 7 7700X

Karta graficzna: nVidia GeForce RTX 4060 (Gigabyte Windforce OC)

Płyta główna: MSI B650I Edge WiFi

RAM: 2 x 32GB G.Skill Flare X5 6000 CL30

Dysk SSD: 4TB Lexar NM790

Zasilacz: Seasonic Prime PX (bez wentylatora) 500 W

Podstawka: Streacom RZ4

By schłodzić takie podzespoły, wspomniana wyżej persona zastosowała dwa, wielkie radiatory od Noctua (NH-P1) oraz masę pomniejszych odpromienników ciepła. By cały zestaw mógł się konstrukcyjnie utrzymać, użytkownik platformy Reddit musiał dodatkowo zastosować odpowiednie przewody i specjalnie przygotowane elementy montażowe, które wydrukował na drukarce 3D. Efekt prezentuje się następująco:

Wybór karty RTX 4060 wydawał się pasować do tej konfiguracji, biorąc pod uwagę jej mniejsze zapotrzebowanie na moc w porównaniu z innymi procesorami graficznymi z serii RTX 40. Nie zmienia to jednak faktu, iż procesor graficzny jak i CPU, musiały pracować na zmodyfikowanych ustawieniach. TDP GPU obniżono ze 115W do 90W, co pozwoliło utrzymać temperatury na poziomie od 80 do 85°C (pod pełnym obciążeniem). Natomiast 8-rdzeniowy procesor Ryzen 7 7700X został przestawiony na tryb ECO (88W), co nie pozwoliło mu przekroczyć 95°C.

Sam autor nie dosyć, że pochwalił się swoim doświadczeniem oraz wynikami testów, to udostępnił projekty modeli 3D, które przydadzą się do odtworzenie tego „komputera”.

Co myślicie o takiej konstrukcji? Jak oceniacie fantazję Prestigious_Gate_615 i efekt finalny? Sekcja komentarzy stoi przed Wami otworem!

Źródło: VideoCardz, Reddit