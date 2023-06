Jeżeli szukacie karty w cenie około 1500 zł, to właśnie pojawiła się nowa propozycja – GeForce RTX 4060 z 8 GB GDDR6. Sprawdzamy model MSI Ventus 2X – jego wydajność w kilkunastu grach oraz aplikacjach użytkowych, a także kulturę pracy. Czy warto było czekać na tego RTXa?

GeForce RTX 4060 korzysta z jeszcze mniejszego rdzenia (AD107) niż RTX 4060 Ti. Operuje jednak na tej samej 128-bitowej szynie pamięci, którą rekompensuje powiększoną pamięcią podręczną 2. poziomu.

GeForce RTX 4060 nie występuje w wersji Founders Edition – dostępne są za to liczne modele z autorskim chłodzeniem – wszystkie są zasilane z jednej wtyczki 8-pin. Karta posiada domyślnie limit zasilania na poziomie 115 W.

RTX 4060 posiada rdzenie Tensor 4. generacji, zatem obsługuje DLSS 3 z funkcją Frame Generation. Wyposażono ją również w enkoder NVENC 8. generacji (pojedynczy), co pozwala jej kodować video w formacie AV1. Karta nadal korzysta ze złączy HDMI 2.1 oraz DP 1.4a.

Wydajność nowej karty, według zapowiedzi, ma o 20% wykroczyć ponad to, co oferuje jej poprzedniczka (GeForce RTX 3060 12 GB). Nasze testy z grubsza te założenia potwierdzają, choć nie dotyczy to każdej gry. Wydajność w zastosowaniach profesjonalnych wzrosła znacznie bardziej.

Karta graficzna MSI GeForce 4060 Ventus 2X to model w cenie MSRP (1549 zł) wyposażony w 2 wentylatory. Jest umiarkowanie cichą konstrukcją z zablokowanym limitem mocy, co ogranicza jej potencjał podkręcania.

Po nieszczególnie ciepło przyjętym modelu GeForce RTX 4060 Ti, przyszła pora przetestować najsłabszy (miejmy nadzieję) model z rodziny Ada Lovelace – GeForce RTX 4060. Do naszej redakcji dotarł model od MSI – Ventus 2X, dokładnie ten, którego mieliśmy okazję podziwiać już miesiąc wcześniej na targach Computex 2023. Mając na uwadze, że karty kończące się numerem "60" od lat cieszą się największą popularnością, mieliśmy wobec tego RTXa bardzo wysokie oczekiwania. Czy NVIDII udało się je spełnić? Zapraszamy do recenzji!

Co dokładnie oferuje GeForce RTX 4060

Jeżeli myśleliście, że RTX 4060 Ti był zbyt mocno przycięty, to lepiej nie zaglądajcie do tabelki poniżej. NVIDIA stanowczo jest świadoma przewagi technologicznej, jaką posiada architektura Ada Lovelace nad poprzedzającą ją architekturą Ampere i ponownie RTX 4060 posiada około 14% mniej jednostek CUDA niż jego bezpośredni poprzednik (RTX 3060). Ubyło również jednostek teksturujących i rasteryzujących (tych ostatnich aż 33%!). Cięcia ilościowe nie ominęły również rdzeni RT i Tensor, choć w tym przypadku warto zaznaczyć, że są to rdzenie nowszych generacji. Analogicznie jak w RTX 4060 Ti została przycięta szyna pamięci (do 128 bit) – tu również ma to zrekompensować zwiększony z 2 MB do 24 MB zapas pamięci podręcznej drugiego poziomu.

NVIDIA GeForce RTX 4060 - specyfikacja

Model GeForce RTX 3060 8GB GeForce RTX 3060 12GB GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060 Ti 8GB GeForce RTX 4060 Ti 16GB Generacja Ampere

(Samsung 8 nm) Ampere

(Samsung 8 nm) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Układ graficzny GA106 GA106 AD107 AD106 AD106 Jednostki cieniujące 3584 3584 3072 4352 4352 Jednostki teksturujące 112 112 96 136 136 Jednostki rasteryzujące 48 48 32 32 32 Rdzenie Tensor 112 (3. gen) 112 (3. gen) 96 (4. gen) 136 (4. gen) 136 (4. gen) Jednostki RT 28 (2. gen) 28 (2. gen) 24 (3. gen) 34 (3. gen) 34 (3. gen) Pamięć wideo 8 GB GDDR6 128-bit 12 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit 16 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci wideo 15 000 MHz 15 000 MHz 17 000 MHz 18 000 MHz 18 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 240 GB/s 360 GB/s 272 GB/s 288 GB/s 288 GB/s Współczynnik TGP 170 W 170 W 115 W 160 W 160 W Cena (sugerowana) - $329 $299 $399 $499

Biorąc pod uwagę ogólną specyfikację układu AD107 spodziewalibyśmy się, że karta w niego wyposażona będzie nosić miano RTX 4050, ale najwyraźniej taki skok wydajności w ramach jednej generacji należy się tylko nabywcom kart kończących się na „90”. Dobra wiadomość jest taka, że teraz seria „60” pobiera tyle samo energii, co dawniej pobierały karty z najniższego segmentu (czyli właśnie „pięćdziesiątki”). Jednocześnie również nieco spadła cena – RTX 4060 jest o 10% tańszy od swojego poprzednika i to pomimo rekordowej w ostatnich latach inflacji. To już brzmi zachęcająco.



Mała karta, to i pudełko dosyć skromne.

Co oferuje najtańsza karta od MSI – Ventus 2X

Karta, którą otrzymaliśmy do testów, to referencyjny wariant RTX 4060 od MSI. Mimo iż sprzedawana będzie w cenie MSRP ($299), to nie wygląda aż tak budżetowo, jak można było się tego spodziewać. Przede wszystkim MSI kartę wyposażyło w dwa wentylatory (mimo iż przy tych 115 W bez problemu wystarczyłby jeden). Wentylatory mają po 8,5 cm średnicy i po 10 (łączonych parami) śmigieł każdy.



Wentylatory zajmują większość powierzchni bocznej karty – są w sumie większe od radiatora pod nimi.

Karta jest ogólnie niewielka – waży 545 g i ma poniżej 20 cm długości. Chłodzenie zajmuje nieco mniej niż 2 sloty, ale wystaje ponad śledzia (karta ma równo 12 cm wysokości). W praktyce oznacza to, że nada się do stosowania nawet w komputerach typu mini-ITX (miniTower). Na śledziach czeka na nas standardowy zestaw złączy (w przypadku kart NVIDII) – 3x Displayport 1.4a oraz 1x HDMI 2.1.



Perforacja na śledziu realnie pomaga w tym przypadku wydalać ciepło z karty poza obudowę.

Pod wentylatorami odnajdziemy aluminiowy radiator pokrywający całą długość karty. Ciepło z GPU do radiatora odprowadzają jedynie dwa ciepłowody, umieszczone na również aluminiowym bloku z miedzianym centrum (który styka się z samym GPU). Nie jest to nadzwyczajnie imponująca konstrukcja, ale z TGP testowanego RTX’a powinna poradzić sobie bez problemu.



Karta posiada pełnowymiarowe złącze PCI-E x16, ale elektrycznie wykorzystywane jest oczywiście tylko 8 linii.

Zasilanie karty odbywa się z pomocą starszego, 8-pinowego złącza – zasadniczo wystarczyłoby tutaj złącze 6-pinowe, ale nasz model nie chciał w takim przypadku dać sygnału. A szkoda, bo z pewnością znajdą się jeszcze użytkownicy posiadający starsze zasilacze z tylko 6-pinowymi przewodami zasilania.



Karta potrzebuje około 50-60 W więcej, niż zapewnia złącze PCI-E - złącze 8-pin jest tu nieco na wyrost.

Co ciekawe, MSI swój najtańszy model RTX 4060 doposażył również w backplate. Wykonano go z metalu, choć nie służy do odprowadzania ciepła, a jedynie chroni kartę przed uszkodzeniem. Do tego oczywiście poprawia aspekt wizualny karty, nawet jeżeli na samych plecach nie ma żadnych specjalnych zdobień. Jest za to perforacja poprawiająca cyrkulację powietrza. Karta nie posiada żadnego podświetlenia RGB.



Tutaj widać, jak krótka jest płytka drukowana karty – kończy się w zasadzie równo ze złączem PCI-E.

Ventus 2X zaskakuje kulturą pracy – niekoniecznie pozytywnie

Musimy przyznać, że ostatnie, czego się spodziewaliśmy po testach RTX 4060, to usłyszeć pracę chłodzenia. MSI jednak zdołało nas tutaj zaskoczyć i Ventus 2X jest słyszalny. Nie to żeby był głośny, ale jednak pobierający 3x więcej energii RTX 4080 Founders Edition sprawował się ciszej. Ba! Nawet referencyjny Radeon RX 7600, zatem karta fizycznie mniejsza i pobierająca więcej energii, jest znacznie cichszy!

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Metro Exodus Enhanced Edition

[dBA], 1440p, Ultra + RT, mniej=lepiej, +10 dB = 2x głośniej

Poziom tła 23,5 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 28,4

27,1 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 28,4

27,1 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 31,8

29,5 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39,2

35,8 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 MSI GeForce RTX 4060

Ventus 2X 39,6

37,4 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 40,7

38,6 [OC] MSI GeForce RTX 4060

Ventus 2X 41,0

39,4 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 41,1

37,1 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 47,5

43,8 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

Jednocześnie chłodzenie MSI nie jest szczególnie wydajne – karta przy domyślnych ustawieniach przekracza 71°C, pracując poza obudową w klimatyzowanym pomieszczeniu. Umieszczona w ciasnej obudowie w upalne dni (bez klimatyzacji) będzie już oscylować blisko domyślnego limitu (80°C). Po podkręceniu wentylatory rozpędzają się jeszcze bardziej niż domyślnie osiągane 2200 RPM i potrafią przekroczyć 2400 RPM (75% ich maksymalnej prędkości). Pewien zapas zatem jeszcze jest, ale wiąże się on ze zwiększeniem głośności pracy karty.



Jeden z ciepłowodów jest połączony z obiema stronami radiatora.

RTX 4060 nawet w najtańszej wersji oferuje dosyć solidny potencjał podkręcania

Nasz model zaskoczył nas pod tym względem. Biorąc pod uwagę, że MSI zablokowało w Ventus 2X możliwość zwiększania limitu zasilania karty, to nie spodziewaliśmy się dużo ugrać. Tymczasem kartę udało się bardzo typowo dla kart NVIDII podkręcić o 145 MHz na GPU i 1400 MHz na pamięciach GDDR6. Przełożyło się to na realnie odczuwalny wzrost wydajności w niektórych grach i testach.

Pomiar wydajności NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB po podkręceniu

1080p, najwyższe detale z RT, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) NVIDIA GeForce RTX 4060

ustawienia domyślne 100%

100% NVIDIA GeForce RTX 4060

OC (145 MHz / 1400 MHz) 106%

101% Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) NVIDIA GeForce RTX 4060

ustawienia domyślne 100%

100% NVIDIA GeForce RTX 4060

OC (145 MHz / 1400 MHz) 106%

104% Far Cry 6

(Ultra + RT) NVIDIA GeForce RTX 4060

ustawienia domyślne 100%

100% NVIDIA GeForce RTX 4060

OC (145 MHz / 1400 MHz) 102%

106% Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) NVIDIA GeForce RTX 4060

ustawienia domyślne 100%

100% NVIDIA GeForce RTX 4060

OC (145 MHz / 1400 MHz) 107%

103% Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Karta utrzymuje boost w okolicy 2910-2925 MHz w mniej wymagających grach (Far Cry 6), ale w tych bardziej dociskających GPU są już problemy, aby taktowanie stabilnie utrzymać powyżej 2850 MHz – często spada ono nawet do poziomu 2700 MHz, co nie najlepiej świadczy o konstrukcji MSI. Ostatecznie jednak, jeżeli zależy Wam na potencjale podkręcania, to dostępne będą również wyższej klasy warianty – w tym Gaming X od MSI.

Jak testowaliśmy NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB – nasza platforma testowa

RTX 4060 załapał się jeszcze na testy w dotychczasowej platformie testowej – wyniki testów zatem można porównywać do tych przeprowadzonych wcześniej (mając na uwadze różnice w dacie sterowników). Przypominamy dla formalności, co wchodzi w skład platformy.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to GeForce Game Ready 536.20 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz najnowszy w tym momencie dostępny sterownik dla Radeonów (Adrenaline 23.5.2 i 23.5.1 dla RX 7600) i ARCów (101.4335). System Windows 11 użyty w czasie testów to build 22H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR – niemal każda płyta główna z PCI-E 3.0 (lub nowszym) oferuje wsparcie dla tej funkcji.



Trochę zakurzone, ale nadal działa :)

Testy syntetyczne potwierdzają zapowiadany wzrost wydajności

Jak zwykle na początku prezentujemy wyniki w popularnym pakiecie benchmarków UL Solutions 3DMark. Pozwalają one przede wszystkim dobrze określić przyrost wydajności pomiędzy kolejnymi generacjami kart danego producenta, ale do pewnego stopnia również umożliwiają porównanie kart różnych producentów. Na wykresach poniżej szczególną uwagę należy zwrócić na karty GeForce RTX 3060 (bezpośredni poprzednik) oraz GeForce RTX 3060 Ti (karta minimalnie droższa). Do pewnego stopnia można też spoglądać na wyniki Intel ARC A770 (obecnie to karta sprzedawana za 1400 zł, choć tutaj wyniki zawsze są przesadnie optymistyczne) i oczywiście jeszcze Radeona RX 7600 (nieco tańsza propozycja od AMD), mając jednak na uwadze różnice w optymalizacji pod 3DMark różnych producentów GPU.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 010 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 14 404 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 487 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 12 641 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 11 992 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 10 986 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 8644 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 8328 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 6749 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6319 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 6275 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 6211 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6091 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 5887 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 5238 [OC] AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5211 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5039 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4971 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 4951 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7848 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6026 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5962 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 5728 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5450 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5386 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 4 976 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 4605 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 4406 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 3554 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 3315 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 3219 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 3078 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 2790 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 2754 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 2516 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 2451 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 2317 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 2137 [OC] AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 2024 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 1922 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royal (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 19 157 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 16 514 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 894 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 15 166 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 14 683 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 14 057 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 932 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 11 366 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 10 950 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9054 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 8741 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 8130 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7696 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 7185 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6881 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6623 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 6335 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 6000 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 5895 [OC] AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5604 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5396 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Starszy test, bez wsparcia dla śledzenia promieni, wykazuje niemal identyczną wydajność, co w przypadku tańszego Radeona. Nowsze testy dają jednak RTX 4060 dobre 20% przewagi. Jednocześnie (obecnie w sklepach) niespełna 100 zł droższy RTX 3060 Ti zdaje się być zupełnie niezagrożony nowszą kartą tego samego producenta. Karty Intela w testach z obsługą Ray Tracingu plasują się bardzo blisko RTX 4060. Czy takie same wyniki uzyskamy w grach? Pora to sprawdzić.

Testy GeForce RTX 4060 w grach

Procedurę testów w grach, zgodnie z obietnicą, rozszerzamy o testy bez aktywnego śledzenia promieni. O ile wszystkie wcześniej testowane karty nie dawały powodu, aby z tej funkcji rezygnować, tak w tym segmencie może to być już realnie kusząca opcja dla osób preferujących grę przy stabilnym FPS. Zwyczajnie 8 GB vRAM przy 128-bitowej szynie to często zbyt mało do obsługi śledzenia promieni w pełnej krasie.

Na wykresach poza standardowym wynikiem umieszczamy jak zwykle pomiar z aktywną funkcją DLSS 3 Frame Generation – oczywiście tylko w grach, które ją wspierają. Jest to funkcja, która wyróżnia serię RTX 4000 i może być istotnym powodem do wybrania właśnie tej karty, względem podobnie wycenionego modelu RTX 3000 lub karty AMD/Intel. Polecamy jednak dokładnie przeczytać komentarze pod wykresami – wykresy nie zawsze ukazują pełen obraz sytuacji.

A Plague Tale: Requiem

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 86

73 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 67

56 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 62

52 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 52

43 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 51

43 Intel ARC A750

Intel ref. 49

35 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 43

35 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 43

36 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 40

34 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 32

27 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 20

16 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 15

12 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 74

62 NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 66

56 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

52 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 62

53 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 58

44 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

38 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 42

34 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 42

33 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 36

30 Intel ARC A770

Intel ref. 35

27 Intel ARC A750

Intel ref. 33

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 29

25 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 29

23 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 27

21 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 22

17 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 17

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 60

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 58

49 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 55

38 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 48

41 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 47

40 NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 45

38 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 44

33 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 35

30 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

28 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 32

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 31

26 Intel ARC A770

Intel ref. 28

25 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 27

22 Intel ARC A750

Intel ref. 24

20 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 21

18 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 21

16 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 19

14 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 16

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem, czyli pierwsza w kolejności alfabetycznej gra z naszych testów to jedna z najpiękniejszych gier wydanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Teraz również wspiera śledzenie promieni (w zakresie cieniowania), ale i bez tego jest bardzo wymagająca. RTX 4060 po zejściu z tych najwyższych ustawień do standardowej rasteryzacji oferuje już przyzwoite średnio 50 FPS, z których DLSS 3 samym tylko Frame Generation robi bardzo przyjemne blisko 90 FPS. W tym przypadku śmiało możemy polecić granie z FG. Nieco gorzej sprawa wygląda z aktywnym śledzeniem promieni – tutaj koniecznie będzie dodatkowo posiłkowanie się upscalingiem (np. DLSS 2), aby Frame Generation działało bez odczuwalnego opóźnienia. Niemniej, jeżeli to nam nie przeszkadza, to pogramy przyjemnie w obu rozdzielczościach.

Assassin's Creed: Valhalla

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 197

132 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 188

114 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 183

122 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 175

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 164

108 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 159

105 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 155

107 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 143

93 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 143

85 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 138

85 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127

85 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 125

87 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 120

79 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 118

78 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 113

77 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 113

77 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 102

68 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 101

63 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 96

69 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 84

61 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 79

58 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 74

55 Intel ARC A770

Intel ref. 72

53 Intel ARC A750

Intel ref. 69

52 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56

43 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 49

38 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 27

20 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 160

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 143

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 126

84 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 120

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

79 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 113

80 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 106

71 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 105

75 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 98

69 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

66 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 88

60 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 85

61 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 85

61 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 72

51 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 71

48 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 69

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 68

51 Intel ARC A770

Intel ref. 60

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 44

34 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Na kilka miesięcy przed premierą najnowszego odcinka serii Assassins Creed, nadal musimy testować dosyć już wiekową Valhallę. Jak widać, w takich starszych grach nowy RTX radzi sobie bardzo dobrze – pogramy bez problemu zarówno w FHD, jak i QHD. Wydajność jest tu znacznie wyższa niż w przypadku odpowiedników RTX 3000 – przynajmniej w FHD, gdyż w wyższej rozdzielczości przepustowość pamięci zaczyna dawać się we znaki. Widać jednakże, że silnik tej gry lubi dużo pamięci podręcznej, co tłumaczy podobną przewagę Radeonów nad starszymi RTXami.

Cyberpunk 2077

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 130

105 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 102

78 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 95

73 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 85

67 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 79

63 Intel ARC A750

Intel ref. 75

54 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 71

56 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 63

52 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 56

42 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 40

31 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 24

18 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 17

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

104 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 103

82 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 92

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 84

72 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

64 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 75

62 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

56 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

51 NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 61

51 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

38 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

37 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 45

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 41

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 38

30 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 37

27 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 36

30 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

23 Intel ARC A770

Intel ref. 29

24 Intel ARC A750

Intel ref. 27

23 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 27

21 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 26

18 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 23

14 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 21

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 47

38 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 42

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 42

32 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 38

29 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 36

26 NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 34

18 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

22 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 27

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 26

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 24

18 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 21

15 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 20

16 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 17

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 tego lata doczeka się pierwszego DLC (też nie dowierzamy), zatem wróci na salony. Dodatek ma podnieść wymagania, ale póki co testujemy nadal wersję podstawową (bez aktywnego RT Overdrive). Wydajność bez śledzenia promieni jest więcej niż zadowalająca (a z FG wykorzystamy nawet potencjał wysokiego odświeżania monitorów). Jeżeli jednak chcemy zagrać w najwyższych ustawieniach, to trzeba się ponownie nastawić na pomoc zarówno DLSS 2, jak i Frame Generation – takie połączenie powinno zaowocować grą przy blisko 100 FPS w FHD. Niestety do grania w QHD z takimi ustawieniami RTX 4060 zwyczajnie się nie nadaje, chyba że odpowiada nam granie z DLSS w trybie wydajności, który już odczuwalnie wpływa na jakość obrazu.

Dying Light 2

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 140

97 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 127

91 NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 125

107 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 111

79 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 109

87 Intel ARC A750

Intel ref. 91

71 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 90

67 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 87

57 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 78

63 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 57

47 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 38

31 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 24

19 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 111

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 110

97 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 95

82 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 91

79 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 89

77 NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 76

67 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 72

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 69

58 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

53 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 61

52 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 54

45 Intel ARC A770

Intel ref. 51

40 Intel ARC A750

Intel ref. 48

38 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 47

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 44

38 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 39

33 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 37

31 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 30

25 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 77

65 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 73

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 64

54 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 61

54 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 58

49 NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 56

48 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 48

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 45

38 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 42

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 40

33 Intel ARC A770

Intel ref. 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 34

28 Intel ARC A750

Intel ref. 32

26 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 31

26 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

24 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 24

20 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 23

19 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 19

15 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2 odpalony bez śledzenia promieni pozwala nawet bez DLSS utrzymać ponad 100 FPS. Aktywując Ray Tracing nadal możemy cieszyć się taką płynnością, jeżeli aktywujemy Generowanie Klatek z pakietu DLSS 3, które faktycznie w tym przypadku robi świetną robotę (gra się po prostu przyjemniej – bazowe 55 FPS wystarczy, aby nie generować nadmiernego opóźnienia z Frame Generation). W rozdzielczości QHD niestety jest już gorzej i tutaj trzeba dodatkowo skorzystać z DLSS Quality (co zasadniczo w przypadku tej gry polecamy).

Elden Ring

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 121

69 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 115

67 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 109

67 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 109

55 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 93

55 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 86

55 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 76

49 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 69

47 Intel ARC A750

Intel ref. 60

46 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 44

35 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 33

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Elden Ring

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 118

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 109

84 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 108

81 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 98

68 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 83

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 82

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 82

51 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 81

68 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 80

46 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 78

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 75

64 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 74

61 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 66

43 Intel ARC A770

Intel ref. 62

52 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 62

48 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 58

52 Intel ARC A750

Intel ref. 56

49 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 43

29 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 97

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 89

72 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 83

70 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 82

50 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 82

49 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 77

68 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 76

44 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 61

55 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 59

53 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 57

34 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 55

49 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 53

47 Intel ARC A770

Intel ref. 46

39 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 45

32 Intel ARC A750

Intel ref. 44

35 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 43

35 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 37

25 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 28

19 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Elden Ring bez śledzenia promieni oferuje ponad 100 FPS (identycznie, co tańszy Radeon), zatem potencjalnie jest zapas, aby Ray Tracing aktywować. Mimo iż gra nie obsługuje DLSS w żadnej wersji, to i tak zdołamy pograć w najwyższych detalach, mając stale powyżej 60 FPS (czego nie można powiedzieć o wspomnianym już Radeonie 7600). Potencjalnie można nawet próbować tak grać w QHD, choć mając na uwadze specyfikę tej gry, raczej odradzamy takie zapędy w przypadku RTX 4060.

Far Cry 6

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 141

111 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 133

110 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 128

110 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 121

101 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 105

89 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 104

88 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 99

85 Intel ARC A750

Intel ref. 96

78 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 63

50 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 40

33 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 34

29 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Far Cry 6

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 142

110 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 134

109 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 133

106 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 131

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 130

105 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 127

103 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 127

102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 127

99 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 124

99 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 120

92 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 118

95 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

95 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

90 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 109

90 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 105

90 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 101

84 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 100

85 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 95

76 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 93

80 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 87

71 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 82

70 Intel ARC A770

Intel ref. 81

62 Intel ARC A750

Intel ref. 75

50 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 72

41 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 70

51 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 62

51 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 121

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 118

97 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 117

97 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 116

98 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 107

91 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 107

84 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

74 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 85

73 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

64 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 72

63 Intel ARC A770

Intel ref. 69

44 Intel ARC A750

Intel ref. 63

42 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 62

47 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 62

42 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

54 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 53

40 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 44

38 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Testy w Far Cry 6 bez aktywnego śledzenia promieni wykazują przewagę tańszego Radeona. Obie karty jednak pozwolą bez problemu korzystać z najwyższych ustawień, w których to przewagę (znaczną) oferuje RTX 4060, nadal utrzymując ponad 100 FPS. Podobnie w QHD – RTX raczej nie schodził poniżej 60 FPS, podczas gdy (tańszy) Radeon już zahaczał o niskie 40 klatek na sekundę.

Forza Horizon 5

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 186

132 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 150

112 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 136

105 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 133

110 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 132

106 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 132

103 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 126

106 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 125

106 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 122

98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 113

94 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 112

88 AMD Radeon RX 6800

AMD 110

86 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 104

88 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 99

85 NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 93

79 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

79 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 92

74 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 92

74 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 81

70 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 80

68 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 78

63 Intel ARC A770

Intel ref. 70

59 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66

53 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 63

54 Intel ARC A750

Intel ref. 58

49 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 56

47 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 25

20 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

105 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 116

98 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 104

82 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 103

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 101

80 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

82 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94

79 NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 90

76 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

60 AMD Radeon RX 6800

AMD 85

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 80

66 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 70

57 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 67

55 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 64

54 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 57

48 Intel ARC A770

Intel ref. 56

48 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

42 Intel ARC A750

Intel ref. 48

40 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

37 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 40

33 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 to jedyna gra, której ostatecznie nie przetestowaliśmy bez śledzenia promieni (zabrakło czasu), niemniej gra oferuje bardzo przyzwoitą wydajność na testowanej karcie nawet w tych najwyższych ustawieniach. W praktyce RTX 4060 wypada tutaj nad wyraz dobrze, zrównując się z RTX 3060 Ti w FHD. Wyższa rozdzielczość ponownie mocno cierpi przez podsystem pamięci (RTX 3060 Ti z tą samą pojemnością pamięci, ale na szybszej szynie, zyskuje przewagę ponad 10%). DLSS 3 potrafi jednak te straty z nawiązką wynagrodzić, podbijając płynność rozgrywki na RTX 4060 do poziomu oferowanego przez RTX 3070 Ti i RX 6800 (wspieranych tylko przez DLSS 2 lub FSR 2).

Hogwarts Legacy

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 116

64 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

50 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 76

48 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 69

46 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 67

37 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 58

34 Intel ARC A750

Intel ref. 58

38 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

39 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 54

37 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 37

27 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 24

16 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 18

14 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 82

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 72

46 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 63

41 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 63

33 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 59

32 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 57

30 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 55

32 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 53

36 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 47

28 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 46

27 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 40

20 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 35

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 33

22 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 33

17 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 32

19 NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 32

14 Intel Arc A770

Intel ref. 30

16 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

21 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref 28

17 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 28

12 Intel Arc A750

Intel ref. 26

17 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 26

13 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 20

13 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 18

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy to gra, która nadal daje popalić kartom z 8 GB pamięci graficznej. O graniu ze śledzeniem promieni można zapomnieć, niezależnie od rozdzielczości i użytego DLSS. Jeżeli jednak pogodzimy się z używaniem tylko bardzo wysokich ustawień, to RTX 4060 okazuje się być wolniejszy od RX 7600… To akurat można „naprawić” z pomocą Frame Generation (które w takim przypadku prawie podwaja płynność animacji, bez wyraźnie odczuwalnego wpływu na responsywność gry), ale w takim przypadku lepiej zrezygnować z noszenia peleryn – generator klatek bardzo słabo sobie z nimi radzi i wokół postaci w czasie biegu tworzą się wyraźne artefakty.

Spider-Man: Miles Morales

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 165

121 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 153

105 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 148

104 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 134

97 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 119

83 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 112

83 Intel ARC A750

Intel ref. 105

71 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 95

73 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 92

68 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 72

58 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 43

26 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 31

24 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 101

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 101

69 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 98

72 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 97

71 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 94

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 90

61 NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 85

68 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 84

58 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

50 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 76

58 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 63

48 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 60

45 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 59

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 54

36 Intel ARC A770

Intel ref. 51

42 Intel ARC A750

Intel ref. 43

35 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 42

30 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 39

25 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 35

24 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 33

23 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 99

74 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 99

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 87

67 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 82

62 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 75

55 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 74

55 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 74

52 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 63

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

29 NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 52

24 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 51

22 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 44

25 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 41

23 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 37

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 36

28 Intel ARC A770

Intel ref. 34

27 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 29

18 Intel ARC A750

Intel ref. 26

20 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

11 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

16 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales bardzo intensywnie korzysta ze śledzenia promieni, ale nawet bez niego nie jest specjalnie litościwy dla kart AMD. RTX 4060 plasuje się tutaj znacznie ponad RX 7600, a z aktywnym RT zbliża się do RX 6800. Jeżeli dodatkowo aktywujemy Frame Generation, to zagrożony może czuć się nawet blisko 3x droższy RX 7900 XT, choć w tym przypadku również co bardziej wrażliwi użytkownicy wychwycą artefakty obrazu towarzyszące ruchom naszego bohatera, a i dodatkowe opóźnienie w tak intensywnej grze może dać się we znaki. W rozdzielczości QHD stanowczo zaczyna ograniczać nas przepustowość pamięci (podobnie zresztą jak RTX 4060 Ti), zatem o graniu w niej można myśleć tylko bez aktywnego śledzenia promieni.

Metro Exodus Enhanced Edition

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 121

75 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 115

72 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 97

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 95

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 92

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

57 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 85

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 81

51 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 72

44 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 69

50 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 62

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 58

38 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

34 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

35 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 52

36 Intel ARC A770

Intel ref. 48

35 Intel ARC A750

Intel ref. 45

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 44

29 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 43

30 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 42

30 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 42

29 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 39

28 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35

23 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 34

24 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 28

20 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 26

18 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

16 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Metro Exodus Enhanced Edition

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 75

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 72

51 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 65

47 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 61

41 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 57

38 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 54

36 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 50

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

30 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 42

28 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

28 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 39

29 Intel ARC A770

Intel ref. 39

28 Intel ARC A750

Intel ref. 34

22 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 33

25 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 31

22 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 28

21 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Metro Exodus w wersji Enhanced Edition działa tylko z aktywnym śledzeniem promieni, co jednak nie przeszkadza Radeonowi RX 7600, aby niemalże zrównać się z RTX 4060. Z obu nowych kart jednak głośno śmieją się z kolei obie karty Intela – przypominamy, że ARC A750 obecnie można dostać za 250 zł mniej, niż ma kosztować RTX 4060… Granie w Metro Exodus w QHD do przyjemnych na karcie RTX 4060 nie należy i tutaj już trzeba się posiłkować DLSS. Biorąc pod uwagę, że w tej grze to jedyna forma upscalingu, to i tak GeForce 4060 należy uznać za dosyć dobry wybór.

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 109

93 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 108

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

88 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 108

88 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 108

88 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 98

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte Gaming OC 97

83 NVIDIA GeForce RTX 4060

[Frame Generation]

MSI Ventus 2X 86

76 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 86

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 78

63 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 76

66 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 67

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 65

57 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 58

51 Intel ARC A770

Intel ref. 58

45 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 57

51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 56

49 Intel ARC A750

Intel ref. 54

43 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 44

34 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator w przypadku tańszych kart nie jest już tak mocno limitowany przez procesor, co widać w mniejszym zysku z techniki Frame Generation. Niemniej w tej (dosyć spokojnej) grze sprawdza się ona wyśmienicie i realnie można uznać, że GeForce RTX 4060 oferuje płynność analogiczną, co Radeon RX 6800 i GeForce RTX 3070 Ti.

Red Dead Redemption 2

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 176

123 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

97 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 138

87 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 125

80 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 122

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 120

76 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 106

70 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 101

66 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 101

65 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 99

65 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 93

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

51 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 81

54 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

51 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 77

49 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 69

46 Intel ARC A770

Intel ref. 68

40 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 66

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 63

35 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 62

36 Intel ARC A750

Intel ref. 61

37 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 56

39 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 50

31 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 50

35 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 41

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 115

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 100

63 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 87

51 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 83

56 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 79

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 77

54 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 72

45 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 69

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 63

39 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 62

41 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 57

40 Intel ARC A770

Intel ref. 57

36 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 54

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 52

29 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 50

29 Intel ARC A750

Intel ref. 48

28 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 47

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

26 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 41

27 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 35

21 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Nadal potrafiące zachwycić grafiką (i tym bardziej rozgrywką) Red Dead Redemption 2 stawia nowego RTX 4060 dosyć hojnie na poziomie RTX 3060 Ti, jednocześnie znacznie powyżej tańszego Radeona RX 7600 i jakieś 25% powyżej RTX 3060 12 GB. Wyniki te można jeszcze poprawić z pomocą DLSS 2 (lub FSR 2). Niestety przejście na rozdzielczość QHD sprowadza RTX 4060 na ziemię, zrównując go niemalże z RX 7600 i redukując przewagę nad RTX 3060 12 GB do około 10%. Widać nie zawsze większa pamięć L2 odpowiednio rekompensuje budżetowe 128 bit szyny pamięci.

Testy RTX 4060 w zastosowaniach kreatywnych i profesjonalnych

Poza grami oczywiście nowe karty równie dobrze nadają się do bardziej ambitnych celów. Nowa architektura NVIDII oferuje tu znacznie większy skok wydajności względem Ampere, niż ma to miejsce w przypadku gier. Co prawda modele od RTX 4070 w dół hierarchii nie posiadają podwójnego enkodera, ale nawet mimo tego radzą sobie bardzo dobrze. Pamiętajmy również o możliwości instalacji sterowników NVIDIA Studio, które przedkładają wydajność i stabilność w takich zastosowaniach profesjonalnych ponad wydajność w grach.

Blender 3.4- Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 8,14 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 11,74 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 12,57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14,75 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 14,82 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 18,21 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 19,46 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 23,71 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 24,86 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 26,08 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35,66 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 41,26 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 51,10 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 55,72 Intel ARC A750

Intel ref. 74,14 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 95,98 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 114,23 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 128,49 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 149,15

DaVinci Resolve 18.1

eksport wideo, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10

12 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 19

20 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 21

22 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 33

37 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 33

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 36

41 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 39

39 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 47

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 51

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 53

58 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 67

71 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 68

70 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 73

76 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 77

80 Intel ARC A750

Intel ref. 78

77 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 102

126 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 103

108 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 126

134 Legenda / / eksportowanie do H.265

/ / eksportowanie do H.264

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 308 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 260 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 229 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 217 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 212 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 204 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 201 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 198 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 189 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 170 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 165 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 140 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 138 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 124 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 121 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 111 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 105 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 103 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 94 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 84 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 73

SPECviewperf 2020 - Catia-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 167 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 156 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 133 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 113 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 112 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 102 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 93 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 91 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 77 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 74 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 66 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 63 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

SPECviewperf 2020 - Creo-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 212 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 207 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 148 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 146 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 143 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 142 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 142 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 136 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 132 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 130 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 129 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 128 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 122 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 116 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 115 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 113 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 106 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 79

SPECviewperf 2020 - Energy-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 143 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 75 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 69 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 67 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 53 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 45 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 38 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 35 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 17 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8

SPECviewperf 2020 - Maya-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 967 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 890 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 758 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 723 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 649 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 635 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 576 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 554 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 543 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 469 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 464 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 456 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 452 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 436 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 435 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 405 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 402 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 372 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 339 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 336 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 324 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 305 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 285 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 252 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250

SPECviewperf 2020 - Medical-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 120 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 110 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 70 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 68 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 63 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 52 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 20 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 19

SPECviewperf 2020 - Solidworks-05

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 704 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 619 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 512 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 496 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 478 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 456 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 401 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 374 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 332 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 318 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 307 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 301 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 292 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 261 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 252 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 250 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 216 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 216 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 194 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 192 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 185 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 172 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 146 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139

Może i karta droga, ale rachunki za prąd będą niższe

Jednego NVIDII nie można odmówić – wszystkie karty z serii RTX 4000 błyszczą na polu skuteczności energetycznej. RTX 4060 wyjątkiem od tej reguły nie jest i ponownie, mimo wzrostu wydajności, udało się obniżyć drastycznie pobór energii. Jak widać, otrzymujemy wydajność pomiędzy RTX 3060 a RTX 3060 Ti przy poborze energii na poziomie RTX 3050.

Pomiar poboru energii w grze Metro Exodus - 1440p Extream (bez PhysX i HW) + RT Ultra [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 119 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 127 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 128 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 132 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 155 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 159 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 167 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 169 [OC] AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 180 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 190 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 190 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 210 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 218 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 220 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 224 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 224 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 233 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 271 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 287 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 299 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 337 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 345 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 346 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X (370 W TGP) 371 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 433 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 445

Z testowanych kart mniej prądu pobierał tylko Radeon RX 6600 (GTX 1050 Ti pominiemy milczeniem). Konkurencyjny pod względem wydajności Radeon RX 7600 pobiera blisko 30% więcej energii. Warto jednak zwrócić uwagę, że karta MSI pobiera o 15 W więcej energii, niż zgłasza w oprogramowaniu monitorującym (i niż określa specyfikacja referencyjna NVIDII) – testy naturalnie powtarzaliśmy, ale nie chcą wyjść inaczej. Różnica na poziomie 10% nie jest może duża, ale też za mała, aby ją zignorować.

Czy warto wybrać nowego RTX 4060 8 GB? A jeżeli tak, to czy MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X to dobra karta?

Podsumowanie naszych testów zacznijmy od tego, co cały czas chodzi nam po głowie – RTX 4060 8 GB powinien zostać nazwany RTX 4050 i wyceniony jeszcze z $20-30 niżej. Wtedy byśmy mieli wyjątkowo dobrą premierę i bardzo atrakcyjną kartę. A tak RTX 4060 za $299 jest co najwyżej poprawnym następcą RTX 3060. Co najwyżej, ponieważ to, w czym jest od poprzednika gorszy (pojemność i przepustowość pamięci) nadrabia obecnością DLSS 3.

Uśredniona wydajność w testach w grach (RTX 3060 = 100%)

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

~2800 zł 188% NVIDIA GeForce RTX 3070

~2200 zł 155% NVIDIA GeForce RTX 4060

Frame Generation 153% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

~2000 zł 149% AMD Radeon RX 6800

~2400 zł 138% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

~1700 zł 134% AMD Radeon RX 6750 XT

~1900 zł 124% NVIDIA GeForce RTX 4060

1549 zł 123% Intel ARC A770

~1400 zł 111% AMD Radeon RX 7600

~1350 zł 104% Intel ARC A750

~1150 zł 102% NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

~1350 zł 100% AMD Radeon RX 6650 XT

~1150 zł 98% AMD Radeon RX 6600

~900 zł 76%

Średnia wydajność z wszystkich testów FHD (w tej rozdzielczości tylko Hogwarts Legacy wymagała kompromisów) plasuje RTX 4060 na poziomie Radeona RX 6700 XT, który obecnie jest wyceniany na 1750 zł (zatem 200 zł drożej). Jeżeli jednak uwzględnimy przyrost płynności oferowany w niektórych tytułach przez DLSS 3, to już możemy mówić o konkurowaniu z RTX 3070 i RX 6800 XT, zatem z kartami kosztującymi 500-1000 zł więcej. Naturalnie DLSS 3 jest wspierane również przez pozostałe karty RTX 4000, co dla zachowania czytelności wykresów nie zostało na nich ujęte.

Uśredniona wydajność w testach w grach (RTX 3060 = 100%)

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060

Frame Generation 156% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

~2000 zł 146% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

~1700 zł 138% AMD Radeon RX 7600

~1350 zł 122% NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X - 1549 zł 121% NVIDIA GeForce RTX 3060

~1350 zł 100% AMD Radeon RX 6600

~900 zł 97% Intel ARC A750

~1150 zł 97% AMD Radeon RX 5700

N/D 90% NVIDIA GeForce GTX 1070

N/D 68% NVIDIA GeForce GTX 970

N/D 42% NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

N/D 30%

Jeżeli jednak spojrzeć na czystą wydajność w rasteryzacji, to RTX 4060 stanowczo nie zachwyca – przegrywa z tańszym Radeonem RX 7600 i jest faktycznie dokładnie 20% szybszy od swojego poprzednika, co jest mało imponującym przyrostem między generacjami. Tutaj oczywiście też można się wspierać DLSS 3, co winduje wydajność jeszcze wyżej niż w przypadku grania z RT i tutaj też faktycznie Frame Generation nie wnosi wyczuwalnego opóźnienia (jako że bazowo zwykle mamy stanowczo ponad 60 FPS). Pozostaje tyko mieć nadzieję, że Generowanie Klatek faktycznie będzie trafiać do większości nowych gier.

GeForce RTX 4060 8 GB w cenie 1549 zł to uczciwa propozycja, choć oczekiwaliśmy nieco jeszcze większego przyrostu wydajności

Ostatecznie premierę GeForce RTX 4060 oceniamy nieco lepiej niż wcześniej debiutującego RTX 4060 Ti. W jej przypadku obcięta do 128 bit szyna nie razi aż tak bardzo, a i przyrost wydajności względem poprzednika jest 2x większy, niż ten, którym wykazał się właśnie RTX 4060 Ti. Nie sądzimy, aby RTX 4060 powtórzył sukces najbardziej popularnych poprzedników z tego segmentu, ale jednocześnie jest dosyć solidną propozycją wnoszącą sporo nowych funkcji i wydajności poza grami. Mogło być lepiej, ale źle też nie jest, zwłaszcza jeżeli pojawią się karty poniżej ceny MSRP.

Nasza opinia o układzie graficznym NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB:

Plusy:

Bardzo wysoka sprawność energetyczna,

wydajność wystarczająca do grania w FHD na najwyższych detalach,

obsługa DLSS 3 z Frame Generation,

szybki enkoder z obsługą kodeka AV1,

duży wzrost wydajności w zastosowaniach kreatywnych i profesjonalnych,

MSRP niższe niż u poprzednika.

Minusy:

8 GB pamięci już teraz bywa problematyczne,

szyna pamięci obcięta do 128 bit wyklucza granie powyżej FHD,

panel sterowania mógłby doczekać się nowszego interfejsu,

brak wsparcia dla nowych standardów wyjścia obrazu (DP2.1).

Nasza ocena układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB: 82% 4.1/5



MSI GeForce 4060 Ventus dostępny jest w dwóch wariantach – z dwoma i trzema wentylatorami.

Czy referencyjna karta MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X to dobry wybór?

Pozostaje jeszcze ocenić autorską konstrukcję od MSI – Ventus 2X. Jest to model, który powinien być sprzedawany w cenie MSRP, to jest 1549 zł. Zaskoczył nas pozytywnie jakością wykonania (użytych materiałów i obecnością backplate), ale już mniej pozytywnie wypadła kwestia kultury pracy. Mimo że nowe GPU pobiera niewiele ponad 100 W energii, to Ventus z dwoma wentylatorami jest dosyć ciepły, a przy tym jednak słyszalny pod obciążeniem. Karta ma również zablokowany limit zasilania, co wpływa na stabilność podkręcania (taktowanie mocniej się waha po OC). W tej cenie to uczciwa propozycja, ale jeżeli zależy Wam na ciszy lub podkręcaniu, to lepiej będzie nieco dopłacić do wyższych modeli.

Opinia o MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Plusy kompaktowy rozmiar,

backplate,

niski pobór energii,

wsparcie dla DLSS 3,

enkoder AV1,

cena MSRP. Minusy dosyć wysokie temperatury pod obciążeniem,

zablokowany limit mocy (gorsze efekty podkręcania),

mimo wszystko słyszalna praca chłodzenia,

tylko 8 GB vRAM na szynie 128 bit.