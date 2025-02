Procesor Ryzen 7 7800X3D za ułamek ceny. W tej kwocie to prawdziwy hit

Za ile można kupić dobry procesor do gier? Jeden z użytkowników serwisu Reddit znalazł świetną okazję na model AMD Ryzen 7 7800X3D – w jednym z amerykańskich sklepów sprzęt można było kupić za nieco ponad 99 dolarów.

AMD Ryzen 7 7800X3D zadebiutował prawie dwa lata temu, jednak nadal pozostaje on jednym z najlepszych procesorów do gier. Początkowa cena jednostki wynosiła 449 dolarów, jednak obecnie można go znaleźć w znacznie niższej cenie.

Czasami da się trafić dużo lepsze promocje.

Okazja na procesor

Użytkownik Global-Pickle5818 opublikował na platformie Reddit zdjęcie ze sklepu Walmart, gdzie na sprzedaż wystawiono cztery sztuki procesora AMD Ryzen 7 7800X3D w cenie 99,75 dol. za sztukę (niecałe 400 zł). Znaczna przecena miała wynikać z likwidacji działu komputerów PC.



Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D w ramach promocji sprzedawano za 99,75 dolara (foto: Global-Pickle5818)

Użytkownik nie potwierdził, czy udało mu się kupić przecenione procesory. Nie ulega wątpliwości, że była to świetna okazja, a zainteresowanie takim sprzętem z pewnością byłoby ogromne. Wielu komentujących dopytywało, w którym sklepie można znaleźć taką promocję.

Obecnie cena procesora Ryzen 7 7800X3D oscyluje w granicach 2100-2200 zł, co i tak wydaje się niezłą propropozycją. Nieco drożej można kupić nowszy model Ryzen 7 9800X3D.

Świetny procesor do gier

AMD Ryzen 7 7800X3D został wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków opartych na architekturze Zen 4. Producent zastosował tutaj pamięć 3D V-Cache - oprócz standardowych 32 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3), układ wzbogacono o chiplet z dodatkowymi 64 MB (łącznie oferuje aż 96 MB).

Procesor dobrze radzi sobie w zastosowaniach użytkowych, a dzięki dodatkowej pamięci podręcznej oferuje również doskonałe osiągi w grach. Mówimy o świetnej propozycji dla wymagających graczy, którzy składają topowe komputery do grania.

Dodatkowym atutem jednostki jest niski pobór energii elektrycznej i stosunkowo mało generowanego ciepła (współczynnik TDP oszacowano na 120 W). Warto jednak mieć na uwadze, że jednostka ma zablokowany mnożnik i nie można jej podkręcić.